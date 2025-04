Time de Gabi Guimarães precisa vencer jogo decisivo; entenda

O Conegliano, time que Gabi Guimarães defende na Itália, venceu o terceiro duelo com o Novara na semifinal do Campeonato Italiano de Vôlei. A partida começou com a dominância do Novara, que fechou o set com nove pontos de diferença. Nos três sets seguintes, o Conegliano conseguiu virar a vantagem. O time de Gabi Guimarães agora precisa vencer mais um jogo para garantir vaga na final.

O próximo jogo entre Cenegliano e Novara será na quarta-feira (9). Se o time de Gabi Guimarães vencer, irá para a semifinal. Se o Novara levar a melhor, a decisão será no quinto jogo entre as equipes. O outro time finalista virá do duelo entre Scansicci e Milão.

Então invencível no Campeonato Italiano de Vôlei Feminino, o Conegliano sofreu a primeira derrota contra o Novara, no final de março. A partida foi a segunda da semifinal do campeonato. Na primeira fase da competição, a disputa por pontos corridos, o Congeliano se classificou para as quartas no 1º lugar da tabela, com 77 pontos, 13 pontos do segundo colocado, o Milano.

Conegliano, time de Gabi Guimarães, perdeu apenas um jogo no Italiano de vôlei(Foto M. Gregolin/Conegliano)

O Immoco Conegliano busca a classificação para manter a sequência e dominância no campeonato italiano. O time venceu as últimas seis temporadas consecutivamente e se consagrou como o terceiro maior vencedor do campeonato, com sete títulos.

Próximas partidas de Gabi Guimarães no Conegliano

Agora, o Conegliano tem, pelo menos, mais uma partida contra o Novara. Caso haja empate, ambos os times realizarão o quinto jogo.

Jogo 1: Conegliano 3 x 0 Novara - 22/03/2025 ✅

Jogo 2: Conegliano 0 x 3 Novara - 29/03/2025 ✅

Jogo 3: Conegliano 3 x 1 Novara - 06/04/2025 ✅

Jogo 4: Conegliano x Novara - 09/04/2025 🔄

Jogo 5: a definir 🔄 (caso o Conegliano perca)