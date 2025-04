Superliga Masculina: Joinville vence Campinas em grande partida; Sesi-Bauru domina Praia

O Joinville derrotou o Campinas/Vôlei Renata por 3 sets a 2 (25/23, 16/25, 21/25, 25/12 e 13/15), pela primeira partida das quartas de final da Superliga Masculina de Vôlei, neste domingo (6), no Ginásio do Taquaral. Com Felipe Brito protagonista e melhor jogador do jogo com 26 pontos, os catarinenses podem vencer a série no próximo embate. Na outra partida do dia, Darlan brilhou e o Sesi-Bauru dominou o Praia Clube e venceu por 3 sets a 0 (25/23, 25/20 e 25/21).

🏐 Campinas/Vôlei Renata 2x3 Joinville

A partida começou com superioridade do Vôlei Renata, que abriu 7 a 3 no placar. Porém, após tempo técnico, quem tomou o controle da partida foi o Joinville, que diminuiu a desvantagem para 8 a 7, com erros de ataques do time da casa. A reação dos catarinenses durou pouco, já que o Campinas voltou a aumentar a vantagem por quatro pontos, por 14 a 10.

Os mandantes conseguiram se manter à frente até a reta final com a mesma vantagem, mas o Joinville reagiu, deixando o jogo 24 a 23. Porém, o Campinas conseguiu o 25º ponto e fechou a primeira parcial.

Diferente do primeiro set, a segunda parcial foi inteira do Joinville. A equipe catarinense rapidamente abriu cinco pontos, 7 a 2, e conseguiu manter bem a diferença até o final e venceram a parcial por 25 a 16. Rafael Araújo e Djalma Jr. lideraram o ataque da equipe visitante no set, com nove pontos somados.

O Joinville derrotou o Campinas/Vôlei Renata por 3 sets a 2 pela Superliga Masculina de Vôlei (Foto: Pedro Teixeira/Vôlei Renata)

Na sequência da partida, o Vôlei Renata conseguiu equilibrar as ações no início, mas os catarinenses, com Felipe Brito e Rafael Araújo, abriram 8 a 4. Apesar de algum sustos, o Joinville conseguiu administrar e até aumentar a vantagem para seis pontos, 18 a 12. Mesmo com o Campinas ensaiando uma reação no fim, o Joinville fechou a terceira parcial por 25 a 21.

No quarto set, o Vôlei Renata voltou a repetir o desempenho da primeira parcial. Sem sustos, abriu 18 a 9, com Judson e Adriano sendo protagonistas com 13 pontos no set. Com tranquilidade, forçou o tie break por 25 a 12.

O quinto e decisivo set foi marcado pela troca de pontos. O Campinas começou superior, com Bruno Lima dominando as ações do time da casa, mas o Joinville empatou e virou para 13 a 11 após Rafael Araújo aparecer mais uma vez. O Vôlei Renata conseguiu igualar o placar em 13 a 13, que foi respondido na jogada seguinte por Felipe Brito. Com o match point, Rafael Araújo marcou um ace e fechou a parcial por 15 a 13. Vitória do Joinville por 3 sets a 2.

A segunda partida entre as equipes será realizada no domingo (13), no Centreventos Cau Hansen, em Joinville–SC, às 20h (de Brasília).

Rafael Araújo marcou 26 pontos e foi o maior pontuador da partida entre Joinville e Campinas/Vôlei Renata (Foto: Pedro Teixeira/Vôlei Renata)

🏐 Sesi-Bauru 3x0 Praia Clube

O primeiro set foi marcado por intensa disputa, com ambas as equipes alternando no placar. O Sesi-Bauru aproveitou os erros do Praia Clube para se manter à frente, fechando a parcial em 25 a 23 com um ataque decisivo de Thierry. A equipe de Uberlândia demonstrou falhas no sistema ofensivo, perdendo oportunidades importantes de virar o jogo.

No segundo set, o Praia Clube reagiu e abriu vantagem inicial de 7 a 3, com destaque para Pietro no bloqueio e Lucas Lóh no saque. Porém, o Sesi-Bauru se recuperou com a atuação de Darlan e Bender, empatando em 8 a 8. O time paulista acelerou no final, comandado por seu oposto Eder, e garantiu a virada para 25 a 20, ampliando a liderança no confronto para 2 sets a 0.

O Sesi-Bauru venceu o Praia Clube por 3 sets a 0 (Foto: Felipe Wiira/Sesi-SP)

O terceiro set começou com o Sesi-Bauru mais confiante, abrindo 4 a 1. Apesar da reação do Praia, que chegou a virar para 10 a 9, os visitantes retomaram o controle com Lukas e Guiga em destaque. Um saque certeiro de Lukas encerrou a parcial em 25 a 21 e a partida em 3 a 0, garantindo ao Sesi-Bauru a primeira vitória na série dos playoffs.

A segunda partida entre as equipes será realizada no domingo (13), no Ginásio do UTC, em Uberlândia–MG, às 17h (de Brasília). O time mineiro precisa da vitória para forçar o terceiro jogo, que, caso aconteça, será em São Paulo, por melhor campanha do Bauru. Já os paulistas precisam de outra vitória para avançar à semifinal da Superliga.