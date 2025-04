O Tijuca Tênis Clube está garantido na Superliga feminina para a temporada 2025/2026. Consolidando um projeto para se tornar um dos destaques na modalidade, o clube se encontra na final da Superliga B feminina, já com a sua vaga garantida para a elite do volêi nacional.

Marcos Venicio, vice-presidente do clube, festejou os avanços que o Tijuca vem apresentando nos últimos tempos. Ano passado estavam na disputa da Superliga C, este ano foram para a Superliga B, e agora chegaram a liga principal antes mesmo da definição da final.

- Colocar o Tijuca na Superliga A é uma emoção muito grande. E estar à frente desse projeto me deixa muito orgulhoso, porque o Tijuca sempre foi um clube reconhecido como formador de atletas, mas elas não tinham aquele espelho. Hoje o Tijuca está sendo visto. É um clube efetivamente grande, e isso é muito bom não só para os atletas mas também para o bairro todo e para a cidade do Rio de Janeiro que passa a ter três clubes na Superliga - declarou Marcos.

Venicio fala sobre o projeto que levou um tempo para dar resultados e como foi importante acreditarem que poderiam contar com uma formação de atletas de alto nível, e que com o tempo e investimento aplicados o clube apresentaria resultados.

- Esse projeto é a realização de um sonho. Ele foi plantado há 10 anos quando assumi a diretoria de vôlei, e a gente resolveu criar um projeto dando ênfase à categoria pré-mirim. Ele demorou um pouco para dar frutos, mas quando veio a geração de meninas nascidas em 2006 e 2007, nós conseguimos formar essa uma unidade, e a equipe veio crescendo. Elas foram amadurecendo e deram suporte pra gente poder montar nosso primeiro time, que foi o da Superliga C na temporada passada, que basicamente era de meninas da base, com algumas atletas profissionais. Então com essa base a gente teve condição de montar uma equipe melhor a cada ano - afirmou.

O técnico da equipe, Matheus Bieler, de 28 anos, se mostrou muito feliz e emocionado com os resultados da última temporada e pela conquista inédita da equipe. Ele esteve presente desde os seus nove anos no clube, como atleta e agora como comandante, poderá contar com uma nova realidade para os projetos futuros.

Comemoração do time do Tijuca Tênis Clube (Foto: Divulgação)

- A sensação é a melhor possível. Acredito que colocar o Tijuca na Superliga A, sendo o time que eu comecei a jogar, um clube tradicional do Rio, com 110 anos de história, indo pela primeira vez na elite, eu acho que isso não tem dimensão. É um momento histórico pro clube, e estar fazendo parte disso é motivo de muito orgulho. Ver o Tijuca na Superliga é impagável. Eu vivo este clube desde os 9 anos de idade, passei por todas as categorias jogando e agora estar como técnico é uma sensação incrível - compartilhou Matheus.

Últimos jogos da Superliga B

Após a vitória do Tijuca por 3 a 0 contra o Pinhalense, no dia 30/03, o clube garantiu sua vaga nas finais da Superliga B. A grande final acontece nesta segunda-feira (7) e jogando em casa, o clube fica a espera do confronto entre São Caetano e Sorocaba para saber seu adversário.