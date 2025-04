Saiba onde assistir ao GP do Bahrein, próxima corrida da F1

A Fórmula 1 já volta nesta sexta-feira, com o Grande Prêmio do Bahrein. A prova acontece no Autódromo Internacional do Bahrein, em Sakhir. A corrida está marcada para às 12h (de Brasília). O Lance! traz a programação completa do GP do Bahrein.

A corrida é a primeira que acontece fora do período da madrugada no Brasil. É esperado uma maior disputa no campeonato de pilotos, com Lando Norris e Max Verstappen separados por apenas um ponto. A pista do GP é a mesma onde a Fórmula 1 realizou a pré-temporada de 2025.

É a primeira vez desde 2021 que o GP do Bahrein não abre a temporada da Fórmula 1, em 2025, a corrida de abertura voltou a ser em Albert Park, na Austrália.

Como está a temporada da F1

A McLaren começou a temporada com duas vitórias seguidas: a primeira com Lando Norris, no GP da Austrália, e a segunda com Oscar Piastri, no GP da China. Max Verstappen venceu a terceira corrida e se aproximou da liderança do campeonato.

Lando Norris no Grande Prêmio do Japão; piloto é líder do campeonato (Foto: Jade Gao / AFP)

Nas equipes, a McLaren lidera com 111 pontos, 36 a mais que a Mercedes, segunda colocada. A Red Bull está na terceira posição, com 61 pontos. Após um desempenho abaixo do Ferrari vem na quarta posição, com 35 pontos.

Estreante na temporada de 2025, Oliver Bearman pontuou no GP do Japão, terminando em 10º. Gabriel Bortoleto, brasileiro da Sauber, ainda não conquistou pontos na temporada.

Relembre prova de 2024

No ano passado, Max Verstappen foi o vencedor da corrida. O pódio teve dobradinha da Red Bull, que começou a temporada de 2024 já com vantagem no campeonato.

PÓDIO: Max Verstappen (1º), Sergio Pérez (2º) e Carlos Sainz (3º)

POLE POSITION: Max Verstappen (1:29.179)

VOLTA MAIS RÁPIDA: Max Verstappen (1:32.608)

Traçado do GP do Bahrein (Foto: reprodução)

Programação do GP do Bahrein; veja onde assistir

➡️ Sexta-feira, 4 de abril

🏎️ Treino livre 1: 8h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Treino livre 2: 12h — Bandsports e F1TV

➡️ Sábado, 5 de abril

🏎️ Treino livre 3: 9h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Classificação: 13h — Band, Bandsports e F1TV

➡️ Domingo, 6 de abril

🏎️ Corrida: 12h — Band e F1TV

*Horários de Brasília