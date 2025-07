Seleção de ginástica rítmica faz teste antes de Copa do Mundo

Prestes a disputar a última etapa de Copa do Mundo antes do principal desafio da temporada, o Mundial de Ginástica Rítmica, a Seleção Brasileira fez uma parada em Sofia, na Bulgária, para um período de aclimatação. As atletas do individual e do conjunto participaram de um treino controle para ajustar os últimos detalhes antes da disputa da etapa de Milão, entre os dias 18 e 20 de julho.

O treino controle é uma simulação, com a maior fidelidade possível, de uma competição de ginástica rítmica. As atletas utilizam os trajes oficiais e a comissão técnica faz o papel dos avaliadores, observando as séries e elementos com atenção rigorosa aos detalhes e "descontando pontos" em caso de erros.

— O treino controle eu uso como um teste mesmo de como vai ser na competição, ou às vezes a gente usa até pra testar algum elemento, pra ver se na hora vai sair ou não. A gente sabe que não é uma competição, mas a gente faz o máximo como se fosse na hora pra testar todas as possibilidades, tanto de erro quanto de acerto - contou Bárbara Domingos, atleta mais experiente da Seleção no individual.

Para Nicole Pircio, da equipe principal de conjunto, apesar de não contar com um ginásio lotado, imprevistos de competição ou pressão da torcida, o treino controle é uma boa oportunidade para unir o trabalho mental ao físico.

— Tudo começa ali na cabeça, tanto que todo treino, quando acaba, a gente faz a visualização da gente fazendo a série ali, bem cravadinho na competição. Se a nossa cabeça tá treinada, o nosso corpo também está, porque a gente treina ali oito horas por dia, então com os dois juntos a gente consegue colocar em prática ali na hora da competição, quando tem aquela adrenalina, aquela pressão - declarou.

Além do time do Brasil, a equipe dos Estados Unidos também fez a aclimatação em Sófia, visando a preparação para o Mundial e o ciclo olímpico. A delegação brasileira embarca para Milão nesta terça-feira (15), para a disputa da Copa do Mundo.

Babi Domingos é um dos principais nomes da ginástica rítmica brasileira (Foto: Melogym/ CBG)

Brasil vive grande fase na modalidade

A ginástica rítmica brasileira vive grande fase no ano pós-olímpico. Na abertura da temporada, a Seleção de conjunto teve 100% de aproveitamento na etapa de Portimão da Copa do Mundo, em maio, quando conquistou os três ouros possíveis: na classificação geral, na série de fitas e série mista.

No início de junho, o Brasil repetiu o feito no Pan-Americano de Ginástica Rítmica com um time B, formado por atletas com média de 17 anos. Mais uma vez, o conjunto brasileiro foi o melhor em todas as provas possíveis e voltou para casa com três medalhas de ouro.

Mundial de Ginástica Rítmica

O Brasil sediará, pela primeira vez na história, o Mundial de Ginástica Rítmica, entre os dias 20 e 24 de agosto, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. A competição é a principal do calendário da ginástica rítmica em 2025 e a expectativa da Federação Internacional de Ginástica (FIG) é de que 400 atletas de 70 países diferentes participem da disputa.