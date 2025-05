O jogador do Oklahoma City Thunder, Jalen Williams, foi penalizado pela NBA após usar uma camisa com palavrões durante a entrevista coletiva depois da vitória de seu time contra o Denver Nuggets no último domingo (18). O valor da multa é de US$ 25 mil, cerca de R$ 140 mil na cotação atual.

Jalen Williams em ação pelo Thunder na NBA (Foto: AFP)

A camisa utilizada pelo jogador tinha a frase "Fuck art, let's dance", e a NBA classificou o caso como "uso de vestuário com linguagem profana". Jalen é conhecido por seu estilo diferenciado e descontraído fora das quadras, onde grava vídeos para suas redes sociais e faz brincadeiras na internet.

Apesar disso, o ala é uma das principais peças do elenco do Oklahoma City Thunder, com médias de 19 pontos, cinco rebotes e seis assistências na pós-temporada.

The NBA fined Jalen Williams 25K for wearing a shirt in his postgame press conference after Game 7 that said "Fuck art, let's dance" pic.twitter.com/5iHt8k5iZX — Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) May 19, 2025

Onde assistir Thunder x Timberwolves

O Oklahoma City Thunder recebe o Minnesota Timberwolves nesta terça-feira (20) pelo primeiro jogo das finais da conferência oeste da NBA. O jogo está marcado para às 21h30 (de Brasília) no Paycom Center, em Oklahoma, e terá transmissão ao vivo da ESPN (canal fechado) e da Disney+ NBA League Pass (streaming da liga).

O OKC venceu o Memphis Grizzlies por 4 a 0 na primeira fase dos playoffs e precisou de sete jogos para derrotar o Denver Nuggets, de Nikola Jokic, nas semifinais. Shai Gilgeous-Alexander é o líder do Thunder em pontos, rebotes e assistências, levando a equipe durante uma das melhores temporadas da história da franquia, que não vence um título há 46 anos.

Pela Conferência Leste, Knicks e Pacers fazem seu primeiro confronto nesta quarta-feira (21), às 21h (de Brasília) no Madison Square Garden, em Nova York.