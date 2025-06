Thunder vira no fim, bate Pacers fora de casa e empata a final da NBA

O Oklahoma City Thunder venceu o Indiana Pacers por 111 a 104, pela quarta partida da série na final da NBA, nesta sexta-feira (13), no Gainbridge Fieldhouse. Em grande jogo da dupla Jalen Williams e Shai Gilgeous-Alexander, OKC vence fora de casa e empata a decisão em 2 a 2.

continua após a publicidade

A quinta partida da série entre Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers será realizada na segunda-feira (16), no Paycom Center, em Oklahoma, às 21h30 (de Brasília).

➡️ De saída na NBA? Ja Morant não tem futuro certo no Memphis Grizzlies

Como foi Pacers x Thunder?

A partida começou com superioridade do Pacers, que abriu 20 a 12, com a bola de três eficiente, com apenas um erro em cinco tentativas. Porém, após tempo técnico, o Thunder se recuperou e, com nove pontos seguidos — seis de Jalen Williams — a equipe visitante empatou em 24 a 24. Após sofrer o empate, Indiana se reorganizou e voltou a ficar à frente no placar, mas com Oklahoma mantendo a desvantagem mínima ao fim do primeiro quarto, 35 a 34.

continua após a publicidade

No segundo quarto, Oklahoma seguiu melhor, e empatou a partida novamente, em 40 a 40. Diferentemente do período anterior, a virada veio, com Alex Caruso comandando o ataque. Além de passar à frente, o Thunder abriu no placar para 51 a 45. Ao sofrer a virada, o Pacers se recuperou e, com Siakam e Haliburton, retomaram a liderança para 60 a 57 nos segundos finais antes do intervalo.

Shai Gilgeous-Alexander foi o cestinha da partida com 35 pontos (Foto: Brandon Todd/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Indiana voltou melhor no terceiro quarto. Com Myles Turner e Obi Toppin comandando o ataque, a equipe da casa abriu 80 a 72. Oklahoma buscou diminuir a desvantagem e até conseguiu, mas em apenas um ponto, com Aaron Nesmith fazendo grande trabalho defensivo para o Pacers, que foi para o último período vencendo por 87 a 80.

continua após a publicidade

O último quarto começou com domínio do Thunder, que empatou a partida em 89 a 89, com Chet Holmgren marcando seis pontos seguidos. Indiana recuperou o controle do jogo e voltou a abrir vantagem, 103 a 99, com Haliburton brilhando. Porém, o MVP, Shai Gilgeous-Alexander, decidiu e com sete pontos nos dois minutos finais, Oklahoma virou o confronto para 107 a 103.

Nos segundos finais, Indiana buscou outra reação histórica, mas sem sucesso. Vitória do Thunder por 111 a 104. Com o resultado, Oklahoma empata a série em 2 a 2.