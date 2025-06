Haliburton manda recado após críticas na NBA: ‘O que sabem sobre basquete?’

Contra as expectativas, o Indiana Pacers está levando a melhor sobre o Oklahoma City Thunder nas finais da NBA. A liderança de apenas 1 minuto, nos dois primeiros jogos, pareceu significar uma certa sorte no empate da série. Apesar disso, o elenco liderado por Tyrese Haliburton assumiu a frente em casa nesta quarta-feira (11). Muito criticado desde a temporada regular, o armador continua em destaque nos playoffs e aproveitou para rebater alguns comentários após a última vitória.

continua após a publicidade

➡️ Com emoção até o fim, Pacers bate Thunder e abre vantagem na Final da NBA

— Esses comentários negativos sempre vão existir, pois há muita gente falando por aí. Eu não estou nas redes sociais nas últimas semanas, mas você acaba ouvindo o que dizem. A televisão da minha casa pode estar ligada na ESPN e vou ver. No entanto, sendo bem sincero, não poderia me importar menos com eles. Afinal, o que esse pessoal realmente sabe sobre basquete?

Mesmo antes da votação, que o colocou como o jogador mais superestimado da NBA, as críticas se mantém presenta na carreira de Haliburton. A recepção aos comentários, no entanto, é algo bem trabalhado pelo camisa 0 de Indiana, que busca melhorar a cada jogo.

continua após a publicidade

— Para mim, o mais importante é ver o que posso melhorar a cada dia. Reflito bastante e converso com os meus técnicos sobre os pontos em que tenho margem para evolução depois de cada jogo. Isso é o que interessa. Os comentários sempre vão estar por aí, mas não vão me impactar. Estou nas finais da NBA e a duas vitórias de ser campeão

Líder de assistências da liga nos playoffs, Haliburton chegou a ser criticado também pelos constantes - e "excessivos" - passes durante o jogo. Com 22 pontos no último confronto, o armador do Pacers destacou que adaptações foram feitas para encontrar esse "ponto de equilíbrio entre pontuar e passar". Apesar disso, ele afirmou que não está em suas "funções" se tornar o jogador com mais volume do time.

continua após a publicidade

De superestimado para destaque na NBA

Apesar do desempenho nos playoffs, o armador não foi bem avaliado em uma pesquisa do "The Athletic". A avaliação, que que contou com diversos jogadores da liga norte-americana, foi realizada ainda na temporada regular da NBA 2024/25.

Durante a fase regular, Haliburton foi o segundo maior pontuação do Pacers, atrás apenas de Pascal Siakam. Ele conquistou médias de 18,6 pontos, 3,5 rebotes e 9,2 assistências em 73 partidas disputadas. Apesar disso, para 14,4% dos votos, o armador foi o jogador mais superestimado de toda a NBA na primeira fase.

O vice-líder de pontos do Pacers pode ter "diminuído" sua média em pontuação, mas o seu desempenho dentro de quadra está ainda mais em destaque nos playoffs. Responsável pela cesta que garantiu a classificação sobre o Bucks, Haliburton lidera em assistências o time de Indiana, com 11,6 passes para cesta. Além disso, o astro conta com 17,6 pontos e 6,4 rebotes por noite nas oitavas de final da NBA 2024/25.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte