De saída na NBA? Ja Morant não tem futuro certo no Memphis Grizzlies

O relacionamento entre Ja Morant e o Memphis Grizzlies continua firme, segundo os bastidores da franquia. Na atual temporada, a equipe foi eliminada na primeira rodada dos playoffs pelo Oklahoma City Thunder, finalista da NBA 2024/25. Mesmo após momentos de instabilidade dentro e fora das quadras em temporadas anteriores, a diretoria mantém sua confiança no armador como peça central do projeto.

Aos 25 anos, Morant segue sendo tratado como uma figura em torno da qual a equipe pretende construir seu futuro. Com isso, o armador reforça a ideia de continuidade no planejamento esportivo do Grizzlies na NBA.

Apesar da confiança mantida, a temporada recente de Morant em Memphis trouxe alguns contrastes. Por um lado, ele alcançou uma marca impressionante de 18 jogos consecutivos com pelo menos 20 pontos, o que representa a terceira maior sequência do tipo em sua carreira. Por outro, registrou o maior número de turnovers de sua trajetória na NBA e teve apenas 45,4% de aproveitamento nos arremessos - a segunda pior marca desde que foi selecionado no Draft de 2019.

Ja Morant pode ficar no Memphis?

Esses números mostram um atleta ainda dominante, mas que também precisa ajustar sua tomada de decisão em quadra. Quanto ao futuro, a expectativa é que os Grizzlies finalizem a próxima temporada avaliando o cenário ideal para abrir conversas sobre uma possível extensão contratual.

O foco imediato, no entanto, segue sendo a conclusão da atual campanha com competitividade e consistência. A relação sólida entre jogador e franquia fortalece a possibilidade de um novo acordo a médio prazo, desde que haja evolução técnica e estabilidade fora das quadras.

Atleta ainda sofre com problemas causados por lesões

Por outro lado, a lembrança da lesão de Morant nos playoffs contra o Houston Rockets ainda gera repercussão. A situação ocorreu em um confronto direto com o ala Lu Dort, conhecido por sua intensidade defensiva.

Segundo relatos de colegas do Oklahoma City Thunder, Dort lamentou o ocorrido e deixou claro que não houve intenção de ferir o adversário. Essa "postura humana" contrasta com o estigma que alguns marcadores adquirem na liga, reforçando que mesmo duelos físicos mantêm espaço para o respeito mútuo entre os atletas.

