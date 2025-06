Os rumores sobre uma possível saída de Giannis Antetokounmpo do Milwaukee Bucks são destaques do mercado da offseason da NBA. Após a eliminação precoce nos playoffs, a equipe prepara "planos" para conservar o ala dentro do elenco para a próxima temporada. Segundo o jornalista Shams Charania, da "ESPN", ofertas serão apresentadas para o jogador permanecer em Milwaukee.

— Uma coisa que Milwaukee tem oferecido a ele é ter a bola nas mãos com muito mais frequência na próxima temporada. Ele jogou com um cara como Damian Lillard e ele não vai sair. Além disso, não acho que haverá surpresa se Thanasis (Antetokounmpo) voltar a jogar neste time. Mas o Bucks está dizendo a Giannis: "vamos te dar mais controle, mais toques na bola e mais responsabilidade na criação". Assim, acredita que pode competir na Conferência Leste — afirmou Charania.

O sucesso esperado pelo Bucks na NBA com Antetokounmpo não apenas "imaginação" da equipe. Liderado pelo astro grego, a franquia conquistou o título em 2021 após 50 anos de jejum. Com isso, a atual campanha foi apenas o primeiro passo para um futuro de sucesso na NBA.

— É isso que estão vendendo a ele. Milwaukee está pegando um ano sabático, pensando em reestruturar o time para brigar no ano que vem. Pelo que entendi, Jon Horst e Doc Rivers acreditam genuinamente que este time pode fazer uma boa campanha. Acima de tudo, se Giannis se comprometer de verdade. Se isso será o suficiente para satisfazê-lo, veremos. Mas essa é a proposta do Bucks: fazer com que ele esteja engajado enquanto eles melhoram o time ao seu redor — concluiu o jornalista.

Antetokounmpo visita o Rio de Janeiro

O astro da NBA Giannis Antetokounmpo está no Brasil! Nesta segunda-feira (9) às 11h (de Brasília), o grego vai participar da reinauguração de uma quadra de basquete na Praça Claudio Coutinho, no Leblon, Rio de Janeiro. O local foi reformado e revitalizado pela Betano, empresa na qual o jogador do Bucks é embaixador global.

— Minha história está ligada com quadras públicas. Foi assim que descobri a minha paixão pelo basquete. Espero que essa quadra inaugurada hoje pela Betano permaneça sempre cheia e possa incentivar a formação de novos talentos — afirma Giannis Antetokounmpo.

Giannis Antetokounmpo em inauguração no Rio de Janeiro (Foto: Anna Ramos/Lance!)

Giannis viu a Seleção Brasileira de vôlei na VNL

De férias no Brasil, o grego Giannis Antetokounmpo, ala-pivô do Milwaukee Bucks, time da NBA, marcou presença no duelo entre Brasil e Itália, pela VNL feminina, realizado no Maracanãzinho, Rio de Janeiro.

Já na terça-feira (10), Antetokounmpo e sua família vão viajar para São Paulo, onde acompanhou à partida da Seleção Brasileira de Futebol, na Neo Química Arena, contra o Paraguai. Na ocasião, o Brasil garantiu a vitória por 1 a 0 pelo jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.