Thunder domina segundo tempo e vence Timberwolves nos Playoffs da NBA

O Oklahoma City Thunder venceu o Minnesota Timberwolves por 118 a 103, pela segunda partida da série na final da Conferência Oeste dos Playoffs da NBA, na noite desta quinta-feira (22), no Paycon Center. A partida foi de domínio do time da casa, que, no segundo tempo, conseguiu liquidar a partida, vencer e abrir 2 a 0 no duelo.

A terceira partida da série entre Oklahoma City Thunder e Minnesota Timberwolves será realizada no sábado (24), no Target Center, em Minnesota, às 21h30.

Como foi Thunder x Timberwolves?

A partida começou com superioridade do Thunder, que, mesmo sem acertar um arremesso de três, apresentou domínio no garrafão para construir a vantagem no placar de 21 a 13. Sem conseguir as melhores infiltrações, o Timberwolves arriscou nas cestas do perímetro, com aproveitamento melhor que o time da casa, porém, sem conseguir assumir a liderança, 29 a 25 para o OKC.

No segundo quarto, Minnesota começou melhor e assumiu a liderança após cesta de Julius Randle, 37 a 36. Porém, a vantagem do Wolves durou pouco, já que o Oklahoma conseguiu se recompor e voltar a dominar no ataque, inclusive com arremessos de três. Na defesa, o Timberwolves seguia com problemas, principalmente dentro do garrafão, com bandejas e faltas em Shai Gilgeous-Alexander. Ao fim do primeiro tempo, o Thunder liderava por 58 a 50.

O Oklahoma City Thunder venceu o Minnesota Timberwolves por 118 a 103 (Foto: Garrett Ellwood/AFP)

Depois do intervalo, o OKC seguiu com problemas nos arremessos do perímetro no início e viu a vantagem cair de 10 para apenas quatro, 61 a 57. Porém, após tempo técnico, o Thunder deslanchou de vez na partida. Com a defesa forçando turnovers e o ataque com alto aproveitamento, o time da casa abriu 22 pontos, com Gilgeous-Alexander sendo protagonista.

No último quarto, o Timberwolves começou pontuando mais, cortando a desvantagem para 14 pontos, 100 a 86. Mesmo sendo superado nos pontos no período final, o Thunder não foi ameaçado e, sem sustos, venceu a partida por 118 a 103. Com o resultado, o Oklahoma abre 2 a 0 na série.

Shai Gilgeous-Alexander foi o cestinha da partida com 38 pontos (Foto: Matthew Stockman/AFP)

