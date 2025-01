Thiago Wild se irrita e perde para 227º do mundo no Challenger de Quimper

Thiago Wild, número 1 do Brasil e 79º colocado, se despediu, nesta quarta-feira (22), em sua estreia no Challenger 125 de Quimper, na França, evento sobre o piso duro e coberto com premiação de 181 mil euros. O paranaense foi superado pelo francês Ugo Blanchet, 227º colocado, por 2 sets a 0 com parciais de 6/4 7/6 (9/7), após 1h37min de duração.

Este foi apenas o segundo torneio do ano de Wild, que vinha de cirurgias na região do abdômen no final do ano passado. Ele caiu na estreia também do Australian Open em batalha de cinco sets contra o húngaro Fabian Maroszan.

O tenista mostrou momentos de irritação quando perdeu o primeiro set por 6/4. Ele teve um 15/40 para empatar a parcial, mas cometeu erros bobos e discutiu com o árbitro neste game, duvidando de marcação dada.

Wild chegou a ficar abaixo no começo do segundo set, quando novamente se irritou, bateu a raquete na placa da rede e tomou advertência do juiz. Ele conseguiu empatar em 4 a 4, virou para 5 a 4, mas caiu no tie-break apertado após salvar um match-point e ter uma chance de fechar a parcial, salva com bom ponto jogado pelo oponente.

Wild agora segue para Orleans para o duelo contra a França pela Copa Davis que acontece entre os dias 1º e 2 de fevereiro.

