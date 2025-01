Semifinal feminina do Australian Open: veja onde assistir e horário

Nesta quinta-feira (23), serão realizadas as semifinais da chave feminina do Australian Open 2025, o primeiro Grand Slam do ano. Na Rod Laver Arena, na principal quadra do evento, Aryna Sabalenka, número 1 do ranking da WTA, irá encarar a espanhola Paula Badosa. Na sequência, Iga Świątek, segunda colocada do ranking, enfrenta a americana Madison Keys. Ambas as partidas terão transmissão da ESPN 2 e Disney+.

continua após a publicidade

➡️ Ranking WTA: quem é a número do 1 do mundo?

Sabalenka e Świątek são as favoritas para vencerem os duelos e finalmente se enfrentarem em uma final de Grand Slam. No confronto direto, a polonesa leva a melhor, com oito vitórias em 12 duelos. Mas, na última partida, a bielorrussa venceu.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Aryna Sabalenka x Paula Badosa

Com apenas um set perdido durante todo o torneio, Aryna Sabalenka é favorita a vencer o bicampeonato seguido do Australian Open. Especialista em quadra rápida, a bielorrussa encara a espanhola Paula Badosa, que desbancou a americana Coco Gauff, uma das grandes promessas do tênis.

continua após a publicidade

Iga Świątek x Madison Keys

Na outra semifinal, Iga Świątek chega para partida após atropelar todas as adversárias que enfrentou. Com quatro games perdidos nos últimos três jogos, a polonesa é ampla favorita a vencer Madison Keys. A americana, por sua vez, teve grande resultado nas oitavas de final, quando derrotou a uzbeque Elena Rybakina, campeã de Wimbledon 2022.

Iga Swiatek no Australian Open (Foto: Martin KEEP/AFP)

Ficha técnica ✅

Aryna Sabalenka x Paula Badosa - Semifinal do Australian Open

🗓️ Data: 23 de janeiro de 2025, quinta-feira

⏰ Horário: 05h30 (de Brasília)

🌎 Local: Rod Laver Arena, em Melbourne (AUS)

📺 Onde assistir: ESPN 2 e Disney+

continua após a publicidade

Ficha técnica ✅

Iga Świątek x Madison Keys - Semifinal do Australian Open

🗓️ Data: 23 de janeiro de 2025, quinta-feira

⏰ Horário: não antes das 06h40 (de Brasília)

🌎 Local: Rod Laver Arena, em Melbourne (AUS)

📺 Onde assistir: ESPN 2 e Disney+