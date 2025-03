Mundial de Marcha Atlética por Equipes de 2026 será no Brasil; veja detalhes

A cidade de Brasília foi escolhida nesta terça-feira (25) para sediar o Mundial de Marcha Atlética por Equipe no ano que vem. O anúncio foi feito pelo presidente da World Athletics, Sebastian Coe, durante coletiva de imprensa, na China.

continua após a publicidade

A sede do Governo do Distrito Federal foi a escolhida em uma disputa que teve duas outras cidades concorrendo: Samborondón, no Equador, e Varsóvia, na Polônia.

O campeonato será realizado no mês de abril, em percurso a ser montado na Esplanada dos Ministérios.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Confederação Brasileira de Atletismo conduziu a candidatura juntamente com o Governo do Distrito Federal e a CAIXA. A candidatura teve o apoio do Governo Federal e do Comitê Olímpico do Brasil.

continua após a publicidade

A decisão do Conselho Mundial de Atletismo sobre o próximo anfitrião do Campeonato Mundial de Marcha Atlética por Equipe foi informada a CBAt em comunicado assinado pelo secretário de Esporte e Lazer do Distrito Federal, Renato Junqueira.

- Brasília está pronta para caminhar com o mundo. Nossa cidade reúne todas as condições para sediar um evento do porte do Mundial de Marcha Atlética por Equipes. Somos a capital do Brasil, temos infraestrutura esportiva, logística eficiente, segurança e um cenário icônico para a competição. Além disso, somos a terra de Caio Bonfim, nosso medalhista olímpico e referência na modalidade. A recepção calorosa do público brasileiro e a tradição esportiva do Distrito Federal fazem de Brasília a escolha ideal para esse grande evento. - destacou o secretário.

continua após a publicidade

Caio Bonfim conquista a medalha de prata na Marcha Atlética em Paris 2024 após quatro participações nos Jogos. (Foto: Wagner Carmo/CBAt)

Medalhista olímpico vai competir em casa:

O medalhista Caio Bonfim, prata nos 20 km da marcha atlética nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, nasceu em Brasília. Ele mora na cidade até hoje e realiza os treinos na pista do Estádio Augustinho Lima, em Sobradinho.

O Centro de Marcha Atlética de Sobradinho (CASO) foi o responsável por lançar três três atletas nos Jogos Olímpicos. Além de Caio, Max Batista e Gabriela Muniz.

A proposta ainda ressaltou que o Mundial poderia ser realizado pela primeira vez no Brasil na América do Sul.

O Campeonato Mundial de Marcha Atlética por Equipes deve ser realizado no dia 12 de abril de 2026, no mês do aniversário de 66 anos da cidade. Nesta época, as temporaturas são amenas.

O slogan usado na candidatura foi 'Brasília, ready to walk with the world' que significa 'Brasília, pronta para marchar com o mundo'.

Na proposta de sede, um vídeo apresentou Brasília, localizada no Planalto Central, região Centro-Oeste, no coração do Brasil, como uma cidade única, com um plano urbano e arquitetônico modernos, integrada por largas avenidas, parques e espaços abertos, aeroporto internacional, rede hoteleira grande e com acesso fácil ao local de competição, com segurança.

A capital federal já recebeu grandes eventos esportivos como a Copa do Mundo de 2014.