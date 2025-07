Paulo "Borrachinha" Costa encara Roman Kopylov no UFC 318, neste sábado (19), no co-evento principal. Apesar disso, em coletiva de imprensa realizada nesta quinta‑feira (17), em Nova Orleans, o brasileiro provocou outro lutador do Cáucaso, o checheno Khamzat Chimaev.

continua após a publicidade

➡️ McGregor volta ao programa antidoping e mira evento da UFC na Casa Branca

Paulo pediu ao UFC o agendamento imediato de uma luta contra o "Lobo", após revelar que o rival enviou mensagens diretas à sua namorada no Instagram com teor “desrespeitoso” e “pessoal”. Segundo Borrachinha, o conteúdo das DMs superou qualquer limite aceitável e motivou o desejo de acertar as contas dentro do octógono.

— Quero muito lutar contra ele. Quero machucá‑lo. Ele falou coisas ruins sobre mim para minha garota por DM. Isso é pessoal. Só de ouvir o nome dele fico irritado. Essa luta precisa acontecer — disparou o brasileiro.

continua após a publicidade

Paulo "Borrachinha" Costa em ação no UFC (Foto: Divulgação/UFC)

➡️ Show de drones anuncia oficialmente a revanche entre Belfort e Wanderlei; vídeo

O mineiro não detalhou o teor completo das mensagens, mas classificou as provocações como “sujas” e criticou Chimaev por não dirigir-se diretamente a ele, indicando falta de coragem.

— Coisas como: ‘Você deveria procurar um homem melhor’. Não é algo que um homem de verdade faria. Por que ele mandou mensagem para ela? Por que não falou comigo? Covarde. Ele é um covarde — afirmou.

continua após a publicidade

Khamzat Chimaev finalizou Robert Whittaker no UFC 308 (Foto: Chris Unger Zuffa/LLC)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Rivalidade entre Borrachinha e Chimaev

A rivalidade começou em 2023, quando um combate entre os dois chegou a ser agendado para o UFC 294, mas foi cancelado após Costa sofrer infecção no cotovelo. Desde então, trocas de provocações nas redes sociais mantêm o embate vivo.

No momento, Khamzat Chimaev se prepara para disputar o cinturão dos médios contra Dricus du Plessis, em 16 de agosto, no UFC 319, em Chicago. Paulo "Borrachinha" Costa, por sua vez, enfrenta Roman Kopylov neste sábado (19), na luta co‑principal do evento em Nova Orleans.