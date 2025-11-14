Thâmela e Vic superam fim dramático no Mundial de Vôlei de Praia

Nesta quinta-feira (13), Thâmela e Vic fizeram seu jogo de estreia no Mundial de Vôlei de Praia 2025, disputado em Adelaide, na Austrália. Apesar de grandes sustos no final da segunda parcial, as brasileiras venceram as peruanas Gaona e Allcca por 2 sets a 0, em partida válida pela abertura do Grupo A. As parciais foram 21/19 e 25/23. ➡️ Veja lances do confronto

Como foi o jogo?

Thâmela e Vic começaram a partida em um ritmo muito bom, já se distanciando no placar. No entanto, as peruanas entraram no jogo e encostaram, enquanto o Brasil buscava alternativas para voltar ao comando do confronto. Na potência de Thâmela e na cautela de Vic, a dupla brasileira venceu a primeira parcial por 21 a 19.

A segunda parcial teve início logo com um bonito rally, mostrando que seria um set agitado. O Brasil abriu dois pontos, mas sempre com Gaona e Allcca ameaçando empatar. No 18 a 17, as peruanas passaram à frente. A partir daí, a partida tomou traços dramáticos. Thâmela e Vic chegaram ao mach point, salvo pelos adversários. Em ambos os lados, isso aconteceu várias vezes, e o jogo só foi definido no 25 a 23. Com ace brasileiro, a dupla fechou o duelo em 2 sets a 0, estreando com pé direito no Mundial.

Dupla brasileira Thamela e Victória no Elite 16 de vôlei de praia (Foto: Volleyball World)

Próximo confronto de Thâmela e Vic

A dupla brasileira, número 1 do mundo, volta à ação na madrugada desta sexta-feira (14) para sábado (15). O jogo é às 2h30 (de Brasília), contra as paraguaias Michelle e Corrales, pela segunda rodada do Grupo A.