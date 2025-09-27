Thaisa analisa criação da seleção feminina B: ‘grande sacada’

Após as principais competições da temporada, a Liga das Nações de vôlei (VNL) e o Mundial, o processo de renovação da seleção feminina continua. O técnico José Roberto Guimarães anunciou, em entrevista ao portal Olimpíada Todo Dia, a criação da seleção B, com o objetivo de aumentar as oportunidades para as atletas. Bicampeã olímpica pelo Brasil, a central Thaisa avaliou a novidade, logo após o o evento de lançamento da Superliga, neste sábado (27), durante a COB Expo.

continua após a publicidade

➡️Superliga 2026 terá nova tecnologia de desafios padronizada em todos os jogos; entenda

— Com certeza é importantíssimo. Quanto mais essas meninas conseguirem já ir jogando jogos de alto nível, alto rendimento, o quanto antes melhor. Então, assim, não esperar chegar só lá na adulta, na principal, na A, para começar talvez entrar e jogar um pouco. Elas já tem que começar a rodar de antes, porque quando chegar lá já está preparada. Então acho que isso vai ser uma grande sacada para realmente dar a rodagem para todas essas meninas - projetou.

A medida ampliará o número de jogadoras avaliadas pela comissão técnica não apenas atuando em clubes, mas em cenários competitivos pela própria seleção. Em 2025, o time sub-26 do Brasil disputou a Universíade, de onde saiu com um bronze, e um time sub-23, medalhista de bronze na Copa América e campeão dos Jogos Pan-Americanos Júnior.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Thaisa segue para mais uma temporada de Superliga defendendo o Minas (Foto: Adauto Araújo)

Paciência no processo

Aposentada da seleção brasileira após os Jogos Olímpicos de Paris, Thaisa reconheceu a pressão por resultados, mas pediu paciência no processo de transição, lembrando da própria trajetória defendendo as cores do Brasil.

— A nossa geração e a anterior perdeu muito também para se consolidar e se tornar campeões. Então, assim, a gente acaba que esquece das derrotas e fica olhando só para as vitórias. Mas elas estão no processo e muito bem, porque foram derrotas pontuais, que foram realmente muito suadas, muito difíceis. A gente tem que deixar de ser imediatista e achar que vai ter que ganhar o tempo inteiro, porque não é assim - alertou.

continua após a publicidade

➡️Bruninho avalia transição de liderança e Brasil no Mundial de Vôlei: ‘entendo a decepção’