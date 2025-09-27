A temporada 2025/26 da Superliga terá mais um canal de transmissão de partidas todas as rodadas. A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) anunciou neste sábado (27) durante a COB Expo, em São Paulo, que a GE TV assinou acordo com a principal liga de clubes de vôlei do país para transmitir jogos a partir do fim de outubro, quando inicia o calendário do torneio.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

A Globo manterá as transmissões das Superliga masculina e feminina no Sportv, na televisão a cabo, mas adiciona ao seu cardápio o novo canal digital da emissora, que que transmite jogos gratuitamente através do YouTube. Além da plataforma de vídeos, a GE TV também apostará nas transmissões através da página do Tik Tok do canal, também de forma gratuita. O objetivo é alcançar ainda mais um público jovem e consumidor das redes sociais.

Agora, as partidas podem ser assistidas através do Sportv (TV a cabo), GE TV (YouTube e Tik Tok) e pelo streaming internacional VBTV, serviço da Volleyball World, que é o canal oficial de transmissões da Federação Internacional de Voleibol (FIVB).

continua após a publicidade

Ainda não há uma definição oficial sobre quantos jogos por rodada serão transmitidos pela GE TV e como funcionará a divisão de jogos com o canal fechado da Globo. Até a estreia da temporada serão anunciadas as divisões de direito entre os canais. A VBTV transmite todos os da Superliga masculina e feminina todas as rodadas.

Segundo informações do jornalista Gabriel Vaquer publicadas no fim de agosto, a Globo teria vencido uma disputa pelos direitos de transmissão no YouTube contra a Cazé TV. A GE TV transmitiria dois jogos por rodada da Superliga masculina e feminina na plataforma.

continua após a publicidade

O cubano López em ação com a camisa do Sada Cruzeiro na Superliga (Foto: Sada Cruzeiro)

Nova marca da Superliga

No evento deste sábado, a CBV também destacou a mudança na logo da Superliga masculina e feminina. O movimento de atualização das identidades visuais de todas as competições da confederação já havia sido anunciada no fim de agosto, período que a entidade completou 71 anos de fundação.

De acordo com a CBV, o objetivo da mudança é modernizar e alinhar a comunicação visual às tendências atuais. Aas alterações foram feitas na Superliga, Copa Brasil, Supercopa, Superliga B, Superliga C, Superliga Master, Vôlei Master, Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, Campeonato Brasileiro de Seleções e Campeonato Brasileiro Interclubes.