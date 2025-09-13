Teve zebra? Confira os resultados do segundo dia do Mundial de Vôlei

O Mundial de Vôlei Masculino teve início nesta sexta-feira (12), nas Filipinas. O segundo dia começou com jogos disputados e com direito a seleções favoritas estreando com derrota.

O Brasil começa sua jornada na competição neste domingo (14), às 10h (de Brasília), contra a China. A equipe vai em busca do tetracampeonato mundial, após ter ganhado em 2002, 2006 e 2010. Nessa época, o Mundial ainda era disputado de quatro em quatro anos.

Brasil x Alemanha, pela Liga das Nações de vôlei masculino (foto: volleyballworld)

Resultados inesperados

Cuba venceu o primeiro set contra Portugal (25/20), dando traços de que seria uma partida tranquila para a equipe cubana, como o esperado. No entanto, os portugueses, se aproveitando do elevado número de erros do adversário, venceram os três sets seguintes (22/25, 19/25 e 19/25) e fecharam o jogo em 3 sets a 1, marcando a primeira zebra da competição. A partida foi válida pelo Grupo D do Mundial de Vôlei.

No embate entre Japão e Turquia, no Grupo G, a tendência era a seleção japonesa não ter complicações até a vitória. Porém, aconteceu o contrário: os turcos não tomaram conhecimento do adversário e fecharam o jogo em 3 sets a 0 (19/25, 23/25, 19/25). Ainda assim, o ponteiro Mandiraci, da Turquia, foi o maior pontuador da partida, com 17 pontos.

Outros jogos do Mundial de Vôlei

Pelo Grupo E, a expectativa era um duelo equilibrado entre Alemanha e Bulgária. O primeiro set foi 40 a 38 para os búlgaros, que mantiveram o ritmo e ganharam por 3 a 0 (38/40, 22/25, 20/25), com direito a 27 pontos do ponteiro Nikolov.

A Tunísia, no Grupo A, venceu com tranquilidade as Filipinas (13/25, 17/25, 23/25). Na estreia do Grupo D, os Estados Unidos confirmaram o favoritismo e venceram a Colômbia por 3 sets a 0 (25/20, 25/21 e 25/14).

Os canadenses não tiveram vida fácil como o esperado, mas superaram a Líbia por 3 a 1 (22/25, 25/20, 25/12 e 29/27).

Ainda hoje, acontecem os confrontos entre Holanda e Catar, Eslovênia e China, Polônia e Romênia e Argentina e Finlândia.

