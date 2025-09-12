Mundial de Vôlei masculino: confira todos os jogos do Brasil

A trajetória da seleção brasileira de vôlei masculino em busca do tetracampeonato mundial começa na próximo domingo (14), às 10h. O primeiro adversário da equipe será a China, em um confronto que marca a estreia do Grupo H, que também tem como integrantes a República Tcheca e a Sérvia.

Fase de Grupos

1ª Rodada

14/09 - 10h: Brasil x China

2ª Rodada

15/09 - 23h: Brasil x República Tcheca

3ª Rodada

17/09 - 23h: Brasil x Sérvia

Oitavas de final (etapa das possibilidades)

Se o Brasil se classificar dentre o primeiro e o segundo colocado nas classificatórias, irá direto para as oitavas de final do Mundial. Confira a data dos possíveis jogos:

23/09 - 4h30 (primeiro classificado) ou 09h (segundo na tabela): os adversários serão o primeiro ou o segundo colocado do grupo A

Quartas de final

O Brasil vencendo o confronto das oitavas, estará direto nas quartas de final no dia 25 de setembro, quinta-feira às 4h30 da manhã.

Semifinais

Os times que avançarem das quartas, estarão dentro dos confrontos da semifinal, que ocorrerão no sábado (27) às 3h30 e 7h30.

Finais

Disputa do bronze 🥉 - 3h30

🥉 - Final - 7h30

Lista completa dos jogadores convocados:

Levantadores: Brasília e Cachopa

Opostos: Alan, Chizoba e Darlan

Ponteiros: Adriano, Arthur Bento, Honorato, Lucarelli e Lukas Bergmann

Centrais: Flávio, Judson e Matheus Pinta

Líbero: Maique

Caminho do Brasil até a final

A Seleção Brasileira faz parte do Grupo H, junto com Sérvia, Tchéquia e China. Pelo chaveamento, os times que se classificarem irão cruzar com os do Grupo A (que conta com Filipinas, Irã, Egito e Tunísia), o que pode garantir um caminho com confrontos perigosos apenas a partir das semifinais.

O outro lado da chave é mais complicado, já que conta com quatro dos cinco primeiros colocados do ranking (Polônia, Itália, França e Japão), deixando o Brasil, que é o terceiro colocado, com um caminho mais favorável até as semifinais.