Mundial de Vôlei masculino: confira todos os jogos do Brasil
Seleção brasileira estreia no próximo domingo (14) no Mundial
A trajetória da seleção brasileira de vôlei masculino em busca do tetracampeonato mundial começa na próximo domingo (14), às 10h. O primeiro adversário da equipe será a China, em um confronto que marca a estreia do Grupo H, que também tem como integrantes a República Tcheca e a Sérvia.
Fase de Grupos
1ª Rodada
- 14/09 - 10h: Brasil x China
2ª Rodada
- 15/09 - 23h: Brasil x República Tcheca
3ª Rodada
- 17/09 - 23h: Brasil x Sérvia
Oitavas de final (etapa das possibilidades)
Se o Brasil se classificar dentre o primeiro e o segundo colocado nas classificatórias, irá direto para as oitavas de final do Mundial. Confira a data dos possíveis jogos:
23/09 - 4h30 (primeiro classificado) ou 09h (segundo na tabela): os adversários serão o primeiro ou o segundo colocado do grupo A
Quartas de final
O Brasil vencendo o confronto das oitavas, estará direto nas quartas de final no dia 25 de setembro, quinta-feira às 4h30 da manhã.
Semifinais
Os times que avançarem das quartas, estarão dentro dos confrontos da semifinal, que ocorrerão no sábado (27) às 3h30 e 7h30.
Finais
- Disputa do bronze 🥉 - 3h30
- Final - 7h30
Lista completa dos jogadores convocados:
Levantadores: Brasília e Cachopa
Opostos: Alan, Chizoba e Darlan
Ponteiros: Adriano, Arthur Bento, Honorato, Lucarelli e Lukas Bergmann
Centrais: Flávio, Judson e Matheus Pinta
Líbero: Maique
Caminho do Brasil até a final
A Seleção Brasileira faz parte do Grupo H, junto com Sérvia, Tchéquia e China. Pelo chaveamento, os times que se classificarem irão cruzar com os do Grupo A (que conta com Filipinas, Irã, Egito e Tunísia), o que pode garantir um caminho com confrontos perigosos apenas a partir das semifinais.
O outro lado da chave é mais complicado, já que conta com quatro dos cinco primeiros colocados do ranking (Polônia, Itália, França e Japão), deixando o Brasil, que é o terceiro colocado, com um caminho mais favorável até as semifinais.
