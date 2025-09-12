menu hamburguer
Mundial de Vôlei masculino: confira todos os jogos do Brasil

Seleção brasileira estreia no próximo domingo (14) no Mundial

Seleção fazendo bloqueio triplo na tentativa de parar jogador polonês León (Foto: Federação Polonesa de Voleibol)
Seleção fazendo bloqueio triplo na tentativa de parar jogador polonês León (Foto: Reprodução/Federação Polonesa de Voleibol)
Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Avatar
Rodrigo Fajardo Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/09/2025
11:32
  • Matéria
  • Mais Notícias

A trajetória da seleção brasileira de vôlei masculino em busca do tetracampeonato mundial começa na próximo domingo (14), às 10h. O primeiro adversário da equipe será a China, em um confronto que marca a estreia do Grupo H, que também tem como integrantes a República Tcheca e a Sérvia.

Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Olímpico

Fase de Grupos

1ª Rodada

  • 14/09 - 10h: Brasil x China

2ª Rodada

  • 15/09 - 23h: Brasil x República Tcheca

3ª Rodada

  • 17/09 - 23h: Brasil x Sérvia 

Oitavas de final (etapa das possibilidades)

Se o Brasil se classificar dentre o primeiro e o segundo colocado nas classificatórias, irá direto para as oitavas de final do Mundial. Confira a data dos possíveis jogos:

23/09 - 4h30 (primeiro classificado) ou 09h (segundo na tabela): os adversários serão o primeiro ou o segundo colocado do grupo A

Quartas de final

O Brasil vencendo o confronto das oitavas, estará direto nas quartas de final no dia 25 de setembro, quinta-feira às 4h30 da manhã.

Semifinais

Os times que avançarem das quartas, estarão dentro dos confrontos da semifinal, que ocorrerão no sábado (27) às 3h30 e 7h30.

Finais

  • Disputa do bronze 🥉 - 3h30
  • Final - 7h30

➡️Vôlei: O que os números do Brasil mostram antes do Mundial?

Lista completa dos jogadores convocados:

Levantadores: Brasília e Cachopa
Opostos: Alan, Chizoba e Darlan
Ponteiros: Adriano, Arthur Bento, Honorato, Lucarelli e Lukas Bergmann
Centrais: Flávio, Judson e Matheus Pinta
Líbero: Maique

Brasil x Alemanha, pela Liga das Nações de vôlei masculino (foto: volleyballworld)
Brasil x Alemanha, pela Liga das Nações de vôlei masculino (foto: volleyballworld)

Caminho do Brasil até a final

A Seleção Brasileira faz parte do Grupo H, junto com SérviaTchéquia e China. Pelo chaveamento, os times que se classificarem irão cruzar com os do Grupo A (que conta com Filipinas, Irã, Egito e Tunísia), o que pode garantir um caminho com confrontos perigosos apenas a partir das semifinais.

O outro lado da chave é mais complicado, já que conta com quatro dos cinco primeiros colocados do ranking (Polônia, Itália, França e Japão), deixando o Brasil, que é o terceiro colocado, com um caminho mais favorável até as semifinais.

