Brasil estreia no Mundial contra a China em busca do tetracampeonato

A jornada da seleção brasileira de vôlei masculino em busca do tetracampeonato mundial começa na próximo domingo (14), às 10h. O primeiro adversário da equipe de Bernardinho será a China, em um confronto que marca a estreia do Grupo H, que também conta com a República Tcheca e a Sérvia.

O Brasil em jogo contra Alemanha pela VNL Masculina (Foto: Divulgação/Volleyball World)

Retrospecto recente mostra dominância do Brasil

Os confrontos mais recentes entre as duas seleções mostram um claro domínio brasileiro, mas a China já provou que pode surpreender. Em 2025, os times se enfrentaram duas vezes pela Liga das Nações (VNL), com vitórias do Brasil: 3 a 0 em junho e 3 a 1 em julho. O último confronto, em particular, serviu de alerta, pois a China conseguiu vencer o primeiro set, mostrando que, mesmo sendo uma equipe em desenvolvimento, pode causar dificuldades.

A história recente do confronto também mostra um resultado incomum. Embora o Brasil tenha vencido por 3 a 0 em 2023 e 2019, em junho de 2022 a China surpreendeu e venceu o time brasileiro por 3 sets a 0 na VNL. Este histórico mostra que, apesar do favoritismo, o Brasil precisa entrar em quadra com foco total.

Como vem a equipe chinesa

Sob o comando do técnico Wu Sheng, a China tem aprimorado seu sistema de jogo, especialmente no bloqueio e na defesa. A equipe, que não tem estrelas de renome mundial, se destaca pelo jogo coletivo e pela estatura de seus atletas.

Dois nomes, no entanto, merecem atenção especial. O oposto Jiang Chuan é o principal ponto de referência no ataque, sendo o maior pontuador da equipe. Outro destaque é o jovem ponteiro Zhang Jingyin.