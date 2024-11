Tenista ex- top 3 do mundo revela problema com lesões: ‘Pesadelo sem fim’

O ex-tenista argentino Juan Martín del Potro revelou o drama vivido por conta das lesões, que o fizeram abandonar a carreira. Aos 36 anos, o ex-atleta, que chegou a ser o 3º colocado no ranking mundial, afirmou que precisa tomar até sete pílulas por dia, além de lidar com a ansiedade.

- Minha vida diária não é o que costumava ser. Não consigo jogar futebol, não consigo jogar padel. É terrível. Eles tiraram de mim a chance de fazer o que eu mais amava, que era jogar tênis - disse Del Potro, em vídeo publicado nas redes sociais.

Os problemas de Del Potro começaram em 2019, quando o atleta fraturou a patela do joelho. Desde então, o tenista teve idas e vindas em competições, mas sem sequência. Em 2022, ele tentou retornar em torneio disputado em Buenos Aires, mas foi eliminado na primeira rodada e disse, no momento, que não conseguiria jogar novamente. Segundo o vídeo do tenista, o drama começou após a primeira cirurgia, em 2019:

- O médico me disse que eu voltaria a jogar em três meses. Eu até me inscrevi em torneios no fim do ano. Desde aquele momento, eu nunca mais fui capaz de subir escadas sem dor. Dói quando eu dirijo, dói muitas vezes quando eu vou dormir. É um pesadelo sem fim - contou.

Apesar de fora das quadras, Del Potro admitiu que tem dificuldades em atividades simples da rotina — a ponto de precisar tomar até sete pílulas por dia, que o fizeram ganhar peso.

- Há momentos em que eu não tenho mais força. Não sou indestrutível. Eu passo por bons e maus momentos, mas na maioria das vezes eu preciso fingir e mostrar um rosto feliz. Mas muitas vezes me sinto terrível. Todo dia quando acordo eu tenho que tomar seis ou sete pílulas. Gastrite, anti-inflamatórios, uma para ansiedade. As pílulas me fizeram engordar, então me falaram para parar de comer algumas coisas - completou.

Juan Martín Del Potro durante partida pela Copa Davis de 2016 (Foto: AFP)

O tenista, entretanto, ainda planeja uma despedida oficial das quadras. Mesmo com limitações de movimento, o argentino enfrentará Novak Djokovic em um confronto de exibição, em Buenos Aires. Os dois se encararam em 2018, na decisão do US Open, quando o sérvio saiu vencedor.

- Djokovic foi muito generoso em aceitar meu convite. Eu quero dar a ele todo o amor possível. Se eu puder estar em paz e feliz numa quadra de tênis por uma, duas ou três horas, será maravilhoso - completou Del Potro.

Entre os principais feitos do argentino estão a 3ª posição no ranking da ATP, a conquista do US Open de 2009, tendo eliminado Rafael Nadal e Roger Federer na campanha, e o Masters 1000 de Indian Wells, em 2018. Foram 22 títulos ao longo da carreira.