Djokovic contrata um dos grandes rivais como técnico para 2025

O tenista sérvio Novak Djokovic anunciou a contratação de Andy Murray, um dos seus grandes rivais durante a carreira, como seu treinador para 2025.

Murray se aposentou após as Olimpíadas e terá o primeiro trabalho como treinador ao lado do antigo oponente, que busca se reabilitar para brilhar novamente nas quadras.

Murray já será o técnico de Djokovic no Aberto da Austrália, em janeiro, torneio que foi palco de grandes capítulos da rivalidade entre britânico e sérvio.

- Jogamos desde o juvenil, 25 anos de grande rivalidade, nos puxamos para nossos limites, tivemos algumas das maiores batalhas em nosso esporte. Agora teremos um capítulo final. É a vez de um dos meus mais duros oponentes vir para meu lado. Bem-vindo a bordo, meu técnico Andy Murray - disse Djokovic em postagem nas redes sociais.

Os dois se enfrentaram 36 vezes, com 25 vitórias do sérvio. Só de finais do Australian Open foram três, em 2016, 2015 e 2011, todas com título do sérvio. Também fizeram a final de Wimbledon, em 2013, com triunfo do britânico, do US Open, em 2012, com vitória de Andy e de Roland Garros, em 2016, com conquista de Nole.