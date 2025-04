Tenista número 12 do mundo muda de nacionalidade devido à orientação sexual Tenista afirmou que as políticas públicas discriminatórias da Rússia contra a comunidade LGBTQIAP+ inviabilizaram sua permanência no país

Daria Kasatkina no Miami Open, nos Estados Unidos (Foto: Jimmie48/WTA) Daria Kasatkina no Miami Open, nos Estados Unidos (Foto: Jimmie48/WTA)