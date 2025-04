Destaque do Portland Trail Blazers, Deni Avdija conquistou uma marca impressionante de Larry Bird, tornando-se um dos alas mais jovens a garantir altas médias em um único mês. Aos 24 anos e dois meses, o jogador espelhou as estatísticas que o ícone do Boston Celtics registrou em fevereiro de 1980. Fora dos holofotes principais da NBA, o jovem atleta faz boa temporada pelo Blazers e é uma das peças-chave do time de Chauncey Billups.

Em março de 2025, Avdija alcançou médias de 23,4 pontos, 9,8 rebotes, 5,2 assistências e 45.7% de acerto nos arremessos de três pontos, conforme dados da "Stat Mamba". Antes, Bird se isolava na "conquista" desta marca na NBA, ao acumular médias de 26,8 pontos, 10,6 rebotes, cinco assistências e 46.4% nos tiros de longa distância durante sua primeira temporada. Na época, o jogador tinha 23 anos e 10 meses.

Em um jogo contra o Denver Nuggets, Avdija contribuiu significativamente para a vitória do Blazers por 128 a 109, ao marcar 36 pontos, com um aproveitamento de 12 de 16 tentativas de campo. Além disso, contribuiu com oito rebotes e sete assistências.

A boa performance ainda rendeu a Avdija elogios de Michael Malone, técnico do Nuggets. Para o comandante do time de Denver, o ala do Blazers se destaca por sua agressividade e confiança, especialmente nos arremessos de três pontos.

- Avdija é muito agressivo, muito físico e tem um ótimo porte. Além disso, está arremessando de três muito bem, está confiante e é um problema quando parte para a cesta com a mão direita. E o Blazers está colocando muito a bola nas mãos dele, confiando nele para criar e pontuar. Então, adoro o quão duro ele jogada. É um baita jogador da NBA - destacou Malone.

Chauncey Billups, por sua vez, atribuiu a evolução de Avdija à intensidade de sua atuação durante os jogos na NBA. Apesar das chances para a equipe na pós-temporada serem baixas, e a fase não ser boa, o técnico do Blazers destacou a forma de jogar do time e como isso complementa as habilidades do ala.

- Acho que Deni está aprendendo muito sobre si neste momento. Acho que o jogo que estamos jogando, no ritmo que estamos jogando, ajuda ele. Além disso, sempre digo que as pessoas que jogam com mais intensidade geralmente se saem muito bem na NBA - afirmou Billups.

