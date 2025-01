Tenista acerta torcedora com raquete na Austrália; veja

Cameron Norrie viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (7), no Auckland Open, após atingir uma torcedora com a raquete. O britânico estava disputando um ponto decisivo, antes do match point, quando acidentalmente jogou a raquete em uma mulher na plateia. O tenista foi advertido após o lance, e perdeu por 2 sets a 0 para o argentino Facundo Díaz Acosta (parciais: 6/2 e 6/3) na primeira rodada do torneio.

Norrie estava perdendo por 5/3 e disputando um jogo decisivo no momento do lance. Frustrado com o match point do adversário, Cameron acabou deixando a raquete escapar após o ponto de Díaz. Em seguida, ele se desculpou com a torcedora, mas recebeu uma advertência da arbitragem por conduta antidesportiva.

Cameron Norrie no incidente em Auckland, na Austrália(Foto: Reprodução)

— Eu não pretendia fazer isso. Não é certo fazer isso e eu nunca fiz algo assim. Ela estava rindo e eu apenas disse: “Sinto muito, eu não pretendia fazer isso.” Ela disse que estava bem. Pedi desculpas muito rapidamente e quero me desculpar com todos. Não estou feliz com a forma como me comportei — afirmou o tenista 48 do mundo após o jogo.

O britânico chegou à final do Auckland Open em 2023. Com o resultado contra o argentino, ele foi eliminado da competição, enquanto Facundo Díaz avançou às oitavas de final da competição.