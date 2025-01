Felipe Meligeni se sente mal e abandona no quali do Australian Open

Felipe Meligeni, número 150 do mundo, se sentiu mal e acabou desistindo, na noite desta segunda-feira (6), no Brasil, e tarde de terça-feira (7), em Melbourne, no quali do Australian Open. O brasileiro foi eliminado para o francês Clement Chidekh, que segue vivo em busca da classificação para o primeiro Grand Slam do ano.

Felipe tinha acabado de sofrer o empate em 6/4 1/6 contra o Chidekh, 191º colocado do ranking da ATP, em 1h23min, quando pediu atendimento médico e desistiu. O brasileiro não massageou nenhuma parte do corpo, apenas conversou e tinha uma expressão ruim em seu rosto. No game anterior, onde perdeu a segunda parcial, ele não se movimentou para nenhuma bola no saque do oponente.

Felipe fez um bom primeiro set, saiu na frente 3 a 1, sofreu a virada em 4 a 3, mas quebrou no fim para a vitória. No segundo set o brasileiro tomou uma quebra cedo, lutou no início, mas o adversário embalou. O Australian Open foi o primeiro torneio do brasileiro na nova temporada.

Felipe Meligeni passou mal durante partida do quali do Australian Open (Foto: Reprodução)

Com o resultado, Felipe se torna o segundo brasileiro a jogar e a ser eliminado no quali foi primeiro Grand Slam de 2025. Gustavo Heide, 175º do ranking, foi superado pelo sérvio Laslo Djere na madrugada desta segunda-feira (6).