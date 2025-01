Três tenistas brasileiros avançaram na primeira rodada do qualifying do Australian Open na madrugada desta terça-feira (7), em Melbourne, Austrália. João Fonseca, Thiago Monteiro e Laura Pigossi deram um primeiro passo rumo à participação nas chaves principais do primeiro Grand Slam do ano.

João Fonseca, com 18 anos, superou o argentino Federico Agustin Gomez, aplicando um 6/0 no segundo set. O jovem tenista, após uma sequência de 11 vitórias e dois títulos consecutivos, se aproxima do top 100 do ranking mundial. Seu próximo jogo rumo ao Australian Open será contra Coleman Wong, de Hong Kong.

João Fonseca em Camberra, na Austrália

Mais dois brasileiros avançam no qualifying

Laura Pigossi em ação

Thiago Monteiro, aos 30 anos, se classificou após vencer o australiano Jason Kubler em dois sets. Ocupando a 109ª posição no ranking mundial, Monteiro enfrentará o francês Valentin Royer na próxima fase do qualifying do Australian Open.

— Jogo bem positivo, primeira vitória no Australian Open é muito importante na estreia era complicada, Kubler é um cara que joga muito bem na quadra dura, já esteve entre os 60 do mundo, teve algumas lesões ano passado, era um jogo perigoso, mas consegui me impôr muito bem, jogar firme, saquei muito bem, aproveitei boas chances. Cai um pouco quando tive um break no segundo set, mas consegui voltar forte, salvar set-points, me manter no jogo. Para a próxima rodada é levar essa confiança, ir evoluindo, pegando ritmo no dia a dia e competir da melhor forma para estar aos poucos sentindo o melhor na quadra. Feliz estar de volta aqui, Grand Slam é onde todo mundo quer estar, ano passado não pude vir por conta de uma lesão, muito feliz de estar de volta e espero ir muito mais longe — disse Thiago Monteiro.

Laura Pigossi, a única representante feminina do Brasil no qualifying, assegurou sua vitória contra a espanhola Guiomar Maristany Zuleta. Atualmente na 160ª posição do ranking da WTA, Pigossi enfrentará a suíça Viktorija Golubic.

— Conheço bastante ela, já treinei algumas vezes com ela em Barcelona, e consegui jogar super bem, mas o diferencial hoje foi ter conseguido jogar mais solta e agressiva, buscando sempre o jogo. E ao mesmo tempo fui bem consistente, com poucos erros não forçados. Isso tudo fez a diferença — afirmou Laura Pigossi.

Thiago Wild e Bia Haddad Maia já têm suas vagas garantidas nas chaves principais, Gustavo Heide e Felipe Meligeni foram eliminados do qualifying.

Australian Open abre a temporada de grand slams

O Australian Open, disputado desde 1905, não só inicia a temporada de tênis, mas também serve como palco para atletas de todo o mundo buscarem a glória no esporte. No ano passado, Aryna Sabalenka e Jannik Sinner se sagraram campeões, aumentando a expectativa para este ano.