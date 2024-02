Depois da histórica campanha do Rio Open, a quinta maior de um jovem em um Aberto, João Fonseca se atrapalhou com a quadra central ruim e caiu no ATP de Santiago diante do argentino Thiago Tirante, 100º colocado no ranking, por 2 sets a 0 com parciais de 7/5 7/6 (7/3) após 2h08min de duração.