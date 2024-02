João Fonseca abre mão de prêmio de R$ 285 mil do Rio Open; entenda motivo

O tenista João Fonseca, de 17 anos, fez história ao chegar às quartas de final do Rio Open de 2024. Pela campanha no evento, o brasileiro teria direito a uma premiação de US$ 57.540 (mais de R$ 285 mil). De acordo com o podcast "TenisBrasil", no entanto, ele abriu mão deste valor em dinheiro.



O motivo? A dúvida que Fonseca tem sobre a sequência da carreira. Caso escolha entrar no tênis universitário dos Estados Unidos, precisará se manter como amador, sem receber pela participação em competições do circuito internacional.



➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp