Quanto o brasileiro Rafael Matos recebe pelo título no Rio Open?

Pela primeira vez em dez edições, um brasileiro conquistou o título do Rio Open. Ao lado do colombiano Nicolas Barrientos, o gaúcho Rafael Matos levantou o troféu de campeão da chave de duplas do torneio de tênis.



Além do feito esportivo, a dupla vencedora tem outros motivos paraa comemorar. Um deles é o prêmio em dinheiro que receberá da ATP: R$ 540,5 mil. Cada tenista reebe metade deste valor (cerca de R$ 270 mil).



