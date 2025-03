Tênis: confira quais serão os próximos torneios de João Fonseca

João Fonseca foi eliminado do Indian Wells após ser derrotado para o britânico Jack Draper por 2 sets a 0 (6/4 e 6/0). Uma das maiores sensações do tênis em 2025, o tenista já conta com resultados expressivos no ano. Após dar adeus ao torneio, o brasileiro se prepara para outras duas competições nos Estados Unidos, incluindo outro Masters 1000.

João Fonseca é superado por Jack Draper e é eliminado de Indian Wells

Fonseca iniciou o ano superando a fase de qualificação do Australian Open e vencendo o nono colocado do ranking mundial, o russo Andrey Rublev. Logo depois, ele se tornou o décimo tenista mais jovem da história a conquistar um título ATP, ao vencer o torneio de Buenos Aires com apenas 18 anos, em grande partida contra o local Francisco Cerúndolo.

Porém, nos outros torneios seguintes, João não avançou para as fases mais agudas. O brasileiro foi eliminado do Rio Open na primeira fase, para o francês Alexandre Muller, e do Indian Wells, na segunda partida, contra o britânico Jack Draper.

Eliminado de forma precoce de Indian Wells, João Fonseca segue nos Estados Unidos para as próximas duas competições em que está confirmado.

João Fonseca derrotou Jacob Fearnley em Indian Wells (Foto: CLIVE BRUNSKILL / AFP)

🎾 Challenger 175 de Phoenix (11 a 16 de março)

O próximo torneio de João Fonseca será o ATP 175 de Phoenix, em Arizona. A competição serve como uma "segunda opção" para os tenistas eliminado nas primeiras partidas de Indian Wells, tanto que ambos os campeonatos são próximos, cerca de 580km de distância entre os locais de disputa.

🎾 Masters 1000 de Miami (16 a 30 de março)

Um dos maiores Masters 1000 do ano, João Fonseca está confirmado para o torneio de Miami. Sem Jannik Sinner, atual campeão e suspenso por doping, a competição segue com nomes de peso, como Carlos Alcaraz, vencedor em 2022, e Alexander Zverev, vice em 2018. O brasileiro até recebeu convites para competir em 2024 em Miami em Indian Wells, mas recusou para ganhar mais experiência com challengers.