Tempestade de raios interrompe abertura da NFL entre Eagles e Cowboys



Depois de derrotar o Kansas City Chiefs, no último Super Bowl, o Filadélfia Eagles vencia, na noite desta quinta-feira (4), o Dallas Cowboys, na abertura da temporada da NFL, por 24 a 20, no terceiro quarto, quando a partida foi interrompida, devido a uma tempestade de raios.



O Cowboys surpreendeu os donos da casa e empatou em 7/7 o primeiro quarto. No segundo, os atuais campeões fecharam em 14/13. E, no terceiro, novamente o Filadelfia vencia: 3/0, quando o jogo foi interrompido.

O alerta sobre a tempestade de raios na abertura da NFL, na Pensilvânia (Foto: Mitchell Leff/AFP)

NFL volta a São Paulo nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, a NFL retorna ao Brasil, na Neo Química Arena, com Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs. Para quem quer acompanhar de perto a competição e entender melhor como funciona, o comentarista Bruno Sapo, ex-jogador da Seleção Brasileira de futebol americano e atual comentarista no canal oficial da Liga no Brasil, lista os quatro pontos essenciais que todo torcedor precisa saber.



— São 32 times espalhados pelos EUA, divididos em duas conferências (NFC e AFC). Cada conferência é dividida em quatro divisões. São apenas 17 jogos na temporada regular, antes dos playoffs! Cada jogo conta muito. Os campeões de cada conferência e os melhores colocados disputam os playoffs. Os campeões de cada conferência se enfrentam na final da NFL, o popular Super Bowl. Os times representam suas respectivas cidades e as rivalidades, em alguns casos, são centenárias — afirmou.

Conhecer os jogadores

— Patrick Mahomes é o quarterback mais popular da liga no momento, jogador do Kansas City Chiefs, ainda longe da aposentadoria mas já considerado um dos melhores da história, tido como sucessor de Tom Brady (ex-marido da Gisele Bündchen, lembra?). Além dele, Travis Kelce, companheiro de time de Mahomes, talvez seja hoje o jogador mais popular da NFL por causa do seu namoro, agora noivado, com a superstar Taylor Swift — iniciou Bruno.





