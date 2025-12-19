Semifinais do Mundial de clubes de vôlei definidas; veja o chaveamento

O Brasil tem apenas um representante na semifinal do Mundial de Clubes masculino de Vôlei: o Campinas. O torneio, que tem a rodada semifinal neste sábado (20), não conta mais com o pentacampeão Cruzeiro nem com o estreante Praia Clube, ambos eliminados na fase de grupos.

O Campinas garantiu sua vaga ao ficar em segundo lugar no Grupo A. A equipe anfitriã venceu o Praia Clube e somou um ponto crucial na derrota para o polonês Zawiercie, ao fechar o placar em 3 sets a 2. Praia Clube e Al-Rayyan foram eliminados por terem terminado com a mesma pontuação.

✅ Ficha Técnica

Mundial de Clubes masculino de vôlei - Semifinal

📆 Data e horário: 20 de dezembro, 1º jogo: 15h e 2º jogo: 18h30

📍 Local: Belém, Pará

👁️ Onde assistir: CazéTV (Youtube) e VBTV (Streaming)

Pela semifinal, o Campinas enfrentará o Osaka Bluteon, do Japão. O time japonês foi o algoz do Cruzeiro e do Swehly na fase de grupos, sofrendo revés apenas para o italiano Perugia.

O outro confronto será uma batalha de gigantes: o invicto Zawiercie, da Polônia, terá pela frente o poderoso Perugia. Os poloneses chegam à semi com campanha impecável, tendo enfrentado um jogo mais disputado apenas contra o anfitrião. Já o clube italiano superou com tranquilidade o Swehly e o Cruzeiro, e teve sua partida mais desafiadora na vitória, também por 3 sets a 2, contra o Osaka Bluteon.

Programação semifinais do Mundial

20 de dezembro

15h: Zawiercie x Perugia

15h30: Campinas x Osaka Bluteon

21 de dezembro

15h: disputa pelo bronze

18h30: final

Campinas x Al-Rayyan no Mundial de Clubes masculino de vôlei (Foto: Volleyball World)

Cruzeiro perde para o Perugia e cai na fase de grupos

O Cruzeiro vinha em campanha complicada no Mundial de Clubes de Vôlei. Essa situação foi confirmada na última quinta-feira (18), com a eliminação do mineiro na competição ainda na fase de grupos. O Raposa precisava de uma vitória, perdendo no máximo um set sobre o Perugia para conseguir ir às eliminatórias. Entretanto, o Cruzeiro foi derrotado por 3 a 0 (25/19, 25/23 e 25/21).

O maior pontuador da partida foi Semeniuk, do Perugia, com 17 pontos. Do lado cruzeirense, Oppenkoski foi o destaque, com 14 pontos. O Cruzeiro termina a competição no terceiro lugar do Grupo B, com uma vitória e duas derrotas. A única vitória da equipe mineira veio sobre o Swehly.