NFL terá nova tecnologia para temporada 25/26

A medição virtual chamada “Hawk-Eye”, da Sony, vai estrear oficialmente na partida entre Dallas Cowboys e Philadelphia Engels nesta quinta-feira (4), que marca a abertura da temporada regular da NFL. O método tem o objetivo de auxiliar os árbitros a definirem o alcance das primeiras descidas em jogos do campeonato.

No ano passado, o “Hawk-Eye” foi testado durante jogos da temporada regular e nos playoffs. A partir dessa temporada, o sistema será instalado em cada um dos 30 estádios que receberão jogos da liga, tanto dentro quanto fora dos Estados Unidos.

Modo de funcionamento

O "Hawk-Eye" se baseia em seis câmeras de tecnologia 8K para rastreamento óptico. Com elas, a arbitragem terá a definição se a marca da primeira descida, que deve ser de 10 jardas, foi alcançada ou não.

O processo leva cerca de 30 segundos para ser finalizado. Com a nova tecnologia, o método utilizado atualmente, de medição em correntes, ainda estará à disposição, mas em segundo plano. A economia de tempo será de cerca de 40 segundos.

Medição em correntes ficará em segundo plano (Phelan M. Ebenhack/AP)

Ao mesmo tempo em que os árbitros de campo receberem o aviso do resultado da medição, o público que estiver acompanhando verá recriações virtuais da medição, no telão ou na transmissão. Será equivalente ao que acontece em jogos de vôlei, por exemplo, em casos de desafio de bola dentro ou fora da quadra.

A tecnologia será comandada a partir do Centro de Arbitragem da NFL, em Nova York. Os replays sincronizados e de diversos ângulos, sistema utilizado pela NFL desde 2021, também serão geridos a partir de lá.

Além do sistema de medição virtual, a NFL também implementará novos fones de ouvido laterais para comunicação entre os treinadores.

São Paulo Game

O Brasil recebe nesta sexta (5), às 21h (de Brasília), o jogo entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, válido pela rodada de abertura da NFL, na Neo Química Arena. A nova tecnologia será usada no confronto, que marca a segunda vez que a liga de futebol americano aterrissa no país.

