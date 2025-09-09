Técnico turco analisa queda da NBA: ‘Perdeu apelo’

Em meio da EuroBasket, a Europa voltou a ser foco das conversas sobre o basquete mundial. A ascensão do Velho Continente no esporte se destaca ainda com a chegada da NBA com novos projetos e expectativas. Essa inclusão, aliás, foi usada como exemplo por Ergin Ataman, técnico da seleção da Turquia, em sua comparação entre as ligas europeias e norte-americana, que sofre uma queda na qualidade do jogo ao preferir seus "craques".

— Sinceramente, em termos de entretenimento, acho que o basquete da NBA perdeu um pouco do seu apelo. Está se tornando cada vez mais um espetáculo, enquanto a Euroliga cresceu. É por isso que a NBA está tentando criar a "NBA Europa". Será que eles se importariam com o basquete europeu de outra forma? Não. Mas eles veem a mudança: o interesse da NBA está diminuindo na Europa, enquanto a Euroliga está crescendo — analisou Ataman.

A análise sobre a melhor liga de basquete do mundo é amplamente discutida por fãs do esporte ao redor do globo. A ideia de entretenimento acima da competitividade em partidas da NBA, inclusive, entra no problema enfrentado pelo All-Star Game nos últimos anos, que conta, inclusive, com os "craques" nos quais Ataman destaca em sua resposta.

A permanência do astro do elenco em quadra parece não depender apenas de seus resultados no jogo e, sim, por seu destaque entre os fãs da equipe. Segundo o treinador turco, essa ideia de preferir pelo espetáculo sobre o trabalho técnico do jogador em busca da vitória não acontece na Europa.

— Na NBA, mesmo que um craque esteja tendo uma noite terrível, seus minutos estão garantidos. Ele joga 40 minutos, porque a torcida vem para assistir ao seu show, não necessariamente para ver o time vencer. Na Europa, a torcida vem para ver vitórias. É por isso que na Euroliga, quem está se destacando permanece em quadra. Do primeiro jogo da temporada até a Final Four, todos os jogos são disputados com a mesma intensidade, com defesas fortes, preparação tática e forte pressão da torcida — disse o treinador.

O novo "Dream Team" dos Estados Unidos nas Olimpíadas de Paris 2024 se mostra um exemplo do ponto apresentado por Ataman. Na ocasião, o país reuniu mais uma vez as maiores estrelas da NBA para levar a medalha de ouro contra a França na emocionante final. Para o treinador, quando eles "tiram esses craques", o elenco norte-americano não chega longe contra as equipes europeias, como aconteceu na última edição da Copa do Mundo.

— Então, se você tirar esses craques, acredito que os 10 melhores times da Euroliga, com sua garra e organização, poderiam atrapalhar os times da NBA. Eu venho dizendo isso há anos. Alguns perguntam: "Por que tirar os craques?" Bem, porque esses craques são excepcionais. Mas vejam as evidências: na última Copa do Mundo, os EUA não trouxeram seus craques de primeira linha e nem conseguiram ganhar uma medalha — destacou.

OKC é campeão do mundo ou da NBA?

A controvérsia começou quando Ataman sugeriu que o Thunder precisaria enfrentar e derrotar o campeão da EuroLeague para poder reivindicar o status de melhor equipe do mundo. O técnico turco mencionou especificamente o Fenerbahce Beko Istanbul, atual campeão europeu, e o Illawara Hawks, vencedor do campeonato australiano, como possíveis adversários.

Esta provocação não é inédita por parte de Ataman. Na temporada anterior, quando comandava o Panathinaikos, ele já havia desafiado o Boston Celtics após a conquista do 18º título da franquia na NBA.

O armador Alex Caruso, do Oklahoma City Thunder, respondeu ao desafio proposto por Ergin Ataman, técnico do Panathinaikos, sobre qual seria o melhor time de basquete do mundo. A manifestação ocorreu através das redes sociais do jogador da NBA, após o treinador europeu questionar novamente a legitimidade dos times norte-americanos se autoproclamarem "campeões mundiais".

"Rindo muito. Então, vamos jogar essas partidas", publicou Caruso em seu Instagram, demonstrando disposição para um confronto entre o Thunder, atual campeão da NBA, e equipes de outras ligas internacionais.