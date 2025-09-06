Brasileira supera marca histórica de ídolo da NBA e alcança feito inédito na WNBA

A noite de sexta-feira (5) foi histórica para o basquete brasileiro. A pivô Kamilla Cardoso, do Chicago Sky, alcançou uma marca expressiva de pontuação na WNBA, a liga feminina de basquete dos Estados Unidos. Kamilla se tornou a atleta nascida no Brasil a atingir mais rapidamente a casa dos 800 pontos, somando as duas principais ligas de basquete do mundo, a WNBA e a NBA, superando um nome lendário da modalidade no país, Nenê Hilário.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Kamilla Cardoso se tornou a brasileira a atingir mais rapidamente a casa dos 800 pontos (Foto: Reprodução / Instagram)

A marca foi batida durante a partida contra o Indiana Fever. Antes do confronto, Kamilla acumulava 794 pontos em sua carreira na WNBA. Com os 18 pontos anotados no duelo, a brasileira chegou a um total de 812 pontos.

Draftada na terceira escolha geral em 2024, a brasileira rapidamente se firmou como uma das principais jogadoras do Chicago Sky e uma força dominante no garrafão. Em sua temporada de estreia, a pivô registrou 313 pontos em 32 partidas. Já na atual temporada, seus números impressionam ainda mais, com 499 pontos em 37 jogos até o momento.

continua após a publicidade

Superando brasileiro lenda da NBA

Ao atingir a pontuação em sua 69ª partida, Kamilla Cardoso quebrou o recorde de Nenê Hilário, um dos maiores jogadores da história do basquete brasileiro e com uma carreira de 17 temporadas na NBA. O ex-pivô, que iniciou sua trajetória no Denver Nuggets na temporada 2002-03, precisou de 76 jogos para alcançar a mesma pontuação.

Nenê Hilário pelo Houston Rockets (Foto: Bob Levey / AFP)

A comparação entre os dois feitos evidencia a impressionante capacidade de pontuação e o impacto imediato de Kamilla na WNBA. Enquanto Nenê se consolidou como uma referência de força e técnica ao longo de quase duas décadas, Kamilla, com apenas 24 anos, já escreve seu nome na história com uma precocidade admirável.