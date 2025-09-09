Saiba nome ‘verdadeiro’ de Stephen Curry, armador do Warriors na NBA

Conhecido por revolucionar o basquete, Stephen Curry já está marcado na história da NBA. O armador do Golden State Warrios conta em seu currículo, além de inúmeros recordes, dois prêmios de MVPs, um Finals MVP e quatro títulos da liga norte-americana. Um detalhe em seu nome, no entanto, não é conhecido por muitos fãs por todo o globo: o filho de Dell e Sonya Curry é, na verdade, batizado de Wardell Stephen Curry II, o mesmo de seu pai.

Nascido em Akron, Ohio (EUA), Wardell Stephen Curry II completou 37 anos no início do ano de 2025, no dia 14 de março. O armador cresceu sobre a atenção da mídia, já que acompanhou de perto a carreira do pai na NBA. Apesar disso, demorou para que o astro fosse considerado uma possível potência na maior liga de basquete do mundo devido à sua baixa estatura. Com apenas 1,88 metro de altura, foi superestimado durante o ensino médio e, por isso, recebeu apenas um teste para ingressas no universitário.

As opiniões mudaram, então, com a ida de Curry a Faculdade de Davidson. Já em sua primeira temporada como "Wildcats", o camisa 30 era destaque em todo o país ao se tornar o segundo calouro em pontuação de sua conferência, atrás apenas de Kevin Durant, além dos prêmios de MVP e Calouro do Ano conquistados. Após três anos no College, enfim a oportunidade de estrear na NBA chegou, e o armador foi selecionado na sétima escolha geral do Draft de 2009.

Desde estão, Stephen Curry se tornou a potência que é ainda hoje, mesmo após 16 temporadas disputadas. O armador, apesar dos turnovers, instituiu um estilo diferente de jogar o basquete: com foco nas cestas a distância, do perímetro. O que pode parecer comum nos dias atuais, com alta conversão de cestas de três, não era quando Curry entrou na liga. Com apenas o Warriors na carreira, ele registra enormes feitos na NBA como recordes batidos e títulos conquistados.

Recordes de Curry na NBA 2024/25

A primeira bola de três de Stephen Curry no jogo 2 das oitavas de final dos playoffs, contra o Houston Rockets, foi a responsável por cravar o recorde de 4 mil pontos em playoffs da NBA. Com isso, o astro se tornou o 11º jogador na história da liga norte-americana a alcançar esses números. Outros craques ainda em atividades, que conseguiriam o feito, são apenas LeBron James e Kevin Durant.

Além disso, não é segredo para o fã do basquete que Stephen Curry mantém larga vantagem numérica quando o assunto é bolas de três. Durante o jogo entre Golden State Warriors e Sacramento Kings, no dia 13 de março de 2025, o armador teve uma atuação discreta, mas guardou duas bolas de três e se isolou como o maior arremessador a distância de todos os tempos. O camisa 30, assim, chegou a 4 mil cestas de três pontos na carreira, marca nunca alcançada antes na liga.

Ainda sobre bolas de três, Curry igualou o seu antigo companheiro no Warriors e "Splash Brother", Klay Thompson, com três jogos com 12 ou mais cestas do perímetro. O recorde de mais arremessos à distância em uma partida, no entanto, continua com o atual ala-armador do Mavericks, com 14.

O camisa 30 também é forte presença na lista entre os maiores cestinhas da história da NBA. Durante o confronto entre o Grizzlies e o Warriors, no dia 1º de abril, ele ultrapassou a lenda Jerry West (25.192 pontos) e se tornou o 25º maior pontuador da liga norte-americana. Além disso, o armador abre vantagem sobre LeBron James e Michael Jordan em jogos com 50 ou mais pontos após atingir 30 anos. Stephen tem dez, contra seis de Jordan e quatro de LeBron.