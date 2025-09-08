Irmã de Naz Reid, do Minnesota Timberwolves, é assassinada em Nova Jersey

Toraya Reid, irmã do jogador Naz Reid, do Minnesota Timberwolves, foi assassinada em um condomínio em Nova Jersey neste fim de semana. As autoridades apontaram que ela foi alvejada por seu companheiro, Shaquille Green, que está sendo investigado como autor do crime.

Ao chegarem ao condomínio após a ocorrência, os policiais encontraram Toraya com múltiplos ferimentos de bala e inconsciente. As autoridades relataram ter localizado Green fugindo por uma rua, afastando-se do local.

O crime ocorreu em um condomínio em Jackson Township, ao norte de Tom's River, Nova Jersey. Segundo a Sports Illustrated, o suspeito já tinha antecedentes criminais por assassinato.

Shaquille Green foi detido pelo assassinato de Toraya Reid (Foto: Reprodução)

Reação da família

Outra irmã do jogador, Jakahya Smith, o próprio Naz, e Anashia Reid Smith, mãe de Toraya, postaram mensagens de condolências no Facebook. Jakahya se referiu ao suposto assassino como um "covarde" na rede social, expressando em suas orações o desejo de que seus entes queridos nunca enfrentem "esse tipo de dor".

– Acabei de falar com você ontem à noite, mano, estávamos falando sobre esse mano sem nem saber o que te esperava na manhã seguinte. Nunca vou superar isso, nunca vou perdoar Deus por te tirar de mim, não sei que tipo de plano doentio aquele homem lá em cima tem, mas sei que te perder não pode ter sido parte disso – postou Jakahya Smith, irmã do jogador e da vítima.

Naz, por sua vez, usou os stories do Instagram para confirmar a morte da irmã e postou fotos dos dois juntos na infância.

Toraya e Naz Reid quando crianças (Foto: Reprodução/Instagram)

A família Reid lida com a tragédia poucas semanas antes do início da temporada 2025-26 da NBA. O training camp dos Timberwolves começa em 29 de setembro, marcando o sétimo ano de Reid com a franquia que o contratou como agente livre não draftado em 2019. Desde então, ele se consolidou como um jogador de nível titular, atuando como o sexto homem do Minnesota Timberwolves. No início do verão, Reid assinou uma extensão de contrato de cinco anos no valor de US$ 125 milhões com os Timberwolves.