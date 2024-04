Técnico do Thunder abre o jogo sobre volta do time aos playoffs

Mark Daigneault foi contratado em 2020 (Photo by Dustin Satloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)







O técnico Mark Daigneault, do Oklahoma City Thunder, falou a respeito do momento da equipe, que voltou aos playoffs na NBA. A classificação veio após vitória sobre o New York Knicks, no último domingo (31).

Após o jogo, o profissional celebrou a vaga, que não vinha desde a temporada 2019/20. Além disso, também destacou o projeto de reestruturação que vem sendo feito em Oklahoma.

- É uma grande vitória para toda a franquia em si. Uma conquista. Afinal, foi um processo de reconstrução que está começando a dar frutos, mas que foi longo e que teve momentos difíceis. Portanto, acho que devemos comemorar e viver o momento acima de tudo. Acredito que seja a primeira vez de uma longa sequência para nós - disse Daigneault.

O treinador também agradeceu ao esforço de todos presentes no dia a dia da franquia, que vão desde jogadores a funcionários.

(Foto: Jesse D. Garrabrant / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

- Tem muita gente que poucas pessoas conhecem ou ouvem falar, mas que tem grande importância para o que estamos construindo aqui. Pessoas que trabalham no nosso staff, no suporte aos jogadores, na direção, ou dentro da franquia. Então, é um resultado que merece ser comemorado com toda essa gente que faz parte do nosso sucesso - acrescentou.

No final, também ressaltou a importância dos jogadores, que abraçaram o momento do Thunder e acreditaram no processo de reconstrução.

- Por fim, ninguém merece mais do que nossos jogadores. Muitos deles fizeram parte dessa construção de elenco e projeto por todos os anos. Assim, foram persistentes. Evoluímos juntos e agora vamos jogar os playoffs - destacou.

Mark Daigneault também destacou a necessidade de estar com o nível de concretração extremamente elevado para os playoffs da NBA.

- Como eu disse, é um momento de comemoração por conta de uma classificação, mas nunca de baixar a guarda. Vamos nos concentrar agora em preparar e afiar a nossa lâmina para os playoffs. É levar a sério nos últimos jogos dessa campanha e chegar muito bem para a hora mais importante - completou.

O Oklahoma City Thunder é o líder da Conferência Oeste da NBA com uma campanha de 52-22 até aqui. Além da franquia, o Denver Nuggets também garantiu a vaga. No lado Leste, o Boston Celtics é o único classificado até o momento.