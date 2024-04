NBA anuncia patrocínio inédito com empresa brasileira

- A XP vem construindo um relacionamento sólido e de longo prazo com o esporte e agora está dando um passo fundamental nessa jornada para ampliar no país a maior liga de basquete do mundo. É uma modalidade que é parte da cultura nacional e, como marca, nos ajuda a reforçar nossos valores de resiliência, determinação e superação do impossível - disse Lisandro Lopez, diretor de marketing da XP.



- Estamos entusiasmados em trabalhar com a XP para engajar os fãs da NBA em todo o Brasil de uma forma inovadora e criativa. Ao longo dos anos, a XP vem proporcionando, através do esporte, experiências memoráveis aos clientes. Esta nova colaboração ajudará a impulsionar e construir um momento único par ao basquete e a NBA no Brasil - afirmou o CEO da NBA no Brasil, Rodrigo Vicentini.