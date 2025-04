NBA: Grizzlies tem vitória fácil sobre o Mavericks e vai aos playoffs

O Memphis Grizzlies venceu o último confronto pelo play-in da NBA, na noite desta sexta-feira (18), no FedExForum, Memphis. O time da casa superou o Dallas Mavericks com tranquilidade por 120 a 106, e garantiu a última vaga da Conferência Oeste para os playoffs. A equipe volta à quadra no domingo (20), diante do Oklahoma City Thunder.

Mesmo com a derrota do Dallas Mavericks, Anthony Davis foi o cestinha da partida, com 40 pontos. Mais cedo, no outro jogo pelo play-in da NBA, o Miami Heat conseguiu a última vaga da Conferência Leste, após vencer o Atlanta Hawks na prorrogação por 123 a 114.

Dallas Mavericks x Memphis Grizzlies

O confronto começou com muita intensidade do Memphis Grizzlies, enquanto o Dallas Mavericks cometia muitos erros. Na metade do primeiro quarto, a vantagem era de 13 pontos para o Grizzlies (23-10). Com grande atuação de Ja Morant, a primeira parcial terminou com o Memphis vencendo por 39 a 24.

JA MORANT MY GOODNESS 😱🤯 pic.twitter.com/HFalGZPeMo — NBA (@NBA) April 19, 2025

No segundo quarto, o domínio da partida permaneceu com o Memphis Grizzlies, que abriu 23 pontos de vantagem (47-24). Apesar das tentativas de Anthony Davis, que somou 22 pontos no primeiro tempo, a defesa do Mavericks deixava muito a desejar e terminou a parcial superado por 66 a 49.

Anthony Davis fez 40 pontos (Foto: Grant Burke / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Ao retornar para o segundo tempo, o Dallas Mavericks buscou a recuperação com Anthony Davis, diminuindo a diferença para 10 pontos (68-58). Na metade da parcial, o Grizzlies desperdiçou algumas chances e a vantagem diminuiu ainda mais (75-68). Mesmo com a pressão do adversário, o Memphis reconstruiu a amplitude no placar e encerrou o terceiro quarto vencendo por 96 a 80.

No último quarto, o Grizzlies continuou ditando o ritmo da partida e manteve a vantagem construída (108-88). O Mavericks tentou reagir, mas, após Anthony Davis sentir uma lesão, a missão ficou ainda mais complicada para a equipe de Dallas. No final, o Memphis confirmou a vitória por 120 a 106.