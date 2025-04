Heat vence Hawks na prorrogação e vai aos playoffs da NBA

Na noite desta sexta-feira (18), o Miami Heat venceu o Atlanta Hawks pelo play-in da NBA, na State Farm Arena, em Atlanta, em partida que teve final eletrizante e foi para a prorrogação. Depois de manter a dianteira no placar por boa parte do jogo e sofrer pressão no final, o Heat confirmou o triunfo por 123 a 114.

Tyler Herro, que havia sido o grande destaque do Miami Heat no primeiro jogo do play-in, foi o cestinha, com 30 pontos. Com o resultado, a equipe garantiu a última vaga da Conferência Leste e volta à quadra no domingo (20), quando enfrenta o Cleveland Cavaliers pela primeira rodada dos playoffs.

Miami Heat x Atlanta Hawks

O Miami Heat começou dominando a partida e abriu 10 a 0 no início do primeiro quarto. O Atlanta Hawks buscou a recuperação e diminuiu a diferença na metade da parcial (16-10). Apesar do crescimento do time da casa, que teve em Trae Young seu principal pontuador na parcial, o primeiro quarto acabou com o Heat na frente por 33 a 24.

O início do segundo quarto também foi de dominância do Miami Heat, que abriu 12 pontos de vantagem (40-28). Com boas atuações de Tyler Herro e Adebayo, a equipe manteve a larga vantagem, que chegou a 13 pontos (57-44). A partida foi para o intervalo com o Miami na frente por 62-53.

O Atlanta Hawks voltou para o segundo tempo disposto a buscar o resultado e diminuiu a diferença para três pontos no início do terceiro quarto (67-64). Porém, o Miami Heat recuperou o bom trabalho defensivo e voltou a abrir vantagem no placar (79-68). A parcial terminou com a equipe visitante na frente por 86 a 77.

De volta para o último quarto, o Atlanta Hawks mais uma vez buscou a recuperação e diminuiu a vantagem do adversário para apenas dois pontos (88-86). Enquanto isso, o Miami Heat desperdiçava chances e esbarrava na defesa do time da casa. Inflamado pela torcida e com um arremesso de três pontos de Trae Young, o Hawks assumiu a dianteira do placar pela primeira vez (91-88).

A reta final da partida foi eletrizante, com as equipes partindo para o tudo ou nada. Tyler Herro acertou um arremesso de três e recolocou o Miami Heat na dianteira (99-98). Nos últimos minutos, os times trocaram pontos com a vantagem mínima no placar. Com um segundo no relógio, Trae Young mandou o jogo para a prorrogação, com os times empatados em 106 pontos.

Atlanta Hawks reagiu no último quarto (Foto: Adam Hagy / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Prorrogação

Os cinco minutos finais foram acirrados e o duelo entre Tyler Herro e Trae Young continuava quente: o armador do Heat acertou um arremesso de três e o craque do Hawks diminuiu a diferença para um ponto logo em seguida (109-108). O Miami Heat retomou a dianteira na prorrogação e conseguiu abrir seis pontos de vantagem (120-114).