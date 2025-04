Nicola Negro se despediu da equipe do Minas após sofrer a eliminação na semifinal da Superliga Feminina 2024/2025. O técnico conquistou um espaço importante no vôlei brasileiro e liderou o time em 24 finais, vencendo 13 vezes desde 2019.

A passagem de Nicola Negro pelo vôlei brasileiro também foi marcada por seu temperamento forte dentro de quadra, que gerou muitas polêmicas ao longo dos anos. No entanto, apesar das controvérsias, o ex-técnico conquistou o carinho das jogadoras. Prova disso é a homenagem publicada pela oposta Kisy, do Minas, em suas redes sociais.

— Não vou esquecer do dia em que você me olhou e disse que gostaria de me treinar. Você é extraordinário! Obrigada por me fazer crescer e mesmo nos dias difíceis sentar comigo e sempre me mostrar o melhor caminho para amadurecer e melhorar. E no final de tudo isso me olhava e dizia: "Você é forte meninha". Todo mundo deveria pelo menos um dia conviver com você para entender o que todas nós sentimos. Você vai fazer falta e com toda certeza foi o responsável por eu ter crescido. Eu te amo e até breve! — escreveu a oposta.

Na última partida como técnico do Minas, Nicola foi derrotado pelo time de Osasco por 3 sets a 0 (25/22, 25/19, 25/20) pelo terceiro jogo da semifinal da Superliga Feminina de Vôlei, na última sexta (25). Entre aplausos e vaias, o comandante se despediu das atletas e da Arena UniBH.

Nicola Negro como técnico do Minas durante jogo da Superliga feminina (Foto: Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube)

Final da Superliga feminina

Na grande final da Superliga Feminina de Vôlei, o Osasco encara o Sesi-Bauru, na próxima quinta-feira (1), às 16h (de Brasília), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.