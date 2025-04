Campinas vence Suzano e enfrenta o Cruzeiro na final da Superliga masculina

O segundo finalista da Superliga masculina está definido. O Campinas derrotou o Suzano por 3 a 2 na noite de sábado (26) e conseguiu a classificação para a final da Superliga masculina, que está marcada para o dia 4 de maio, às 10h (de Brasília) no Parque Ibirapuera, em São Paulo.

Como foi o jogo?

O primeiro set foi marcado por uma série de erros de saque da equipe de Campinas, desperdiçando cinco serviços nos primeiros dez pontos da partida. Em um lance curioso, o levantador Bruninho, ex-Seleção Brasileira, tentou inverter a bola com um toque, mas acabou cometendo um erro, e a bola escorregou, atingindo seu rosto. No entanto, a equipe do Suzano não se abalou e conseguiu se recuperar, fechando o set com uma vitória apertada de 25 a 23.

O Suzano voltou para o segundo set mais atento e logo abriu uma vantagem considerável, usando mais o jogo na saída e ponta de rede, já que os ataques estavam muito concentrados nos centrais. A vantagem se estendeu até o fim, e a equipe empatou o jogo com a parcial de 25 a 18.

O terceiro set começou muito equilibrado, com trocas de liderança durante os pontos, e com participações importantes vindo do banco do lado do Campinas. Apesar dos esforços, a equipe de Suzano fechou o set em 27 a 25. O time de Bruninho não deixou barato e abriu seis pontos de vantagem no início do quarto set, e manteve a intensidade até o fim, fechando em 25 a 17.

Tie-Break

O Suzano largou na frente ao conseguir três pontos de vantagem, mas o Campinas alcançou e conseguiu virar o jogo, fechando o set em 15 a 12. Esta é a terceira final do Campinas desde que se juntou à empresa Renata.

O levantador de Suzano foi destaque na partida pela distribuição no ataque e boa jogadas ensaiadas. Do outro lado, Bruno Lima anotou mais de 25 pontos, um set inteirto, sendo o jogador mais importante em quadra do Campinas.

Cruzeiro vence Praia Clube e avança para a final

O Cruzeiro derrotou o Praia Clube por 3 sets a 1 na neste sábado (26) pelo segundo jogo da semifinal da Superliga. Com a vitória, a equipe mineira abriu 2 a 0 na série melhor de três e avançou para a final pelo terceiro ano seguido.