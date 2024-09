Técnico do Eagles contraria jogadores e exalta NFL no Brasil: ‘Nível muito alto’

Técnico do Philadelphia Eagles, Nick Sirianni durante entrevista coletiva na NeoQuímica Arena (Foto: Reprodução / Site Philadelphia Eagles)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 15:59 • São Paulo (SP)

Técnico do Philadelphia Eagles, Nick Sirianni se pronunciou sobre o duelo com o Green Bay Packers na NeoQuímica Arena, em São Paulo (SP), primeiro jogo da NFL no Brasil. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (5), o treinador foi questionado sobre falas de alguns jogadores da equipe, que demonstraram preocupação com a segurança no país, e abafou a polêmica elogiando a organização.

▶️ NFL no Brasil: conheça a história do Philadelphia Eagles

▶️ Entenda por que a NFL realizará um jogo no Brasil e em São Paulo

— Desde que chegamos aqui, tudo tem sido de nível muito alto. As pessoas têm sido incríveis, a estrutura e os vestiários. Sabemos a paixão que esse país tem pelo esporte. Estou muito feliz em estar aqui, diante de tantos fãs. Sabemos que o Brasil é um país que vive esporte, queremos conhecer mais sobre isso — afirmou o técnico do Eagles.

— Temos que manter as coisas no mesmo nível, essa é a maior preocupação. Como podemos continuar jogando do mesmo jeito que estamos nos Estados Unidos? Essa é a preocupação. Os desconhecidos existem em qualquer lugar. Estamos aqui para fazer o nosso trabalho, jogar o jogo de futebol. Esse é o nosso objetivo. Estamos aqui para isso. Desde que chegamos, tudo tem sido sensacional. Estamos agradecidos pela recepção — complementou Siriani.

Philadelphia Eagles realizou sua única sessão de treinos no Brasil nesta quinta-feira (5), na NeoQuímica Arena. O ponta pé inicial do confronto com o Green Bay Packers está marcado para sexta-feira (6), às 21h15 (de Brasília). Os ingressos para o primeiro jogo da NFL no Brasil estão esgotados, e a capacidade do estádio foi ampliada para 50 mil torcedores para o evento.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Técnico do Eagles, Nick Sirianni em entrevista coletiva antes do primeiro jogo da NFL no Brasil (Foto: Reprodução / Site Philadelphia Eagles)