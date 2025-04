Técnico do Campinas projeta decisão da Superliga: ‘Final diferente’

Assim como na temporada passada, o Campinas chega à decisão da Superliga masculina, que acontecerá no domingo (4), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. A equipe é a atual vice-campeã da maior competição do calendário nacional, mas, para o treinador Horácio Dileo, o cenário de 2025 é diferente para a equipe paulista.

continua após a publicidade

➡️Amigas e rivais: Dani Lins projeta reencontros na final da Superliga

- Hoje me sinto muito orgulhoso. Dá para comparar, com o ano passado, a alegria, a satisfação, o orgulho e a gratidão por cada atleta que colocou seu suor e trabalho para permitir esse projeto chegar a sua segunda final consecutiva, por mais difícil e complexo que isso tenha sido. Essa é uma final diferente, esse time carrega um peso de ter jogado a final na temporada passada, que tínhamos de defender uma final e isso não é fácil. Fomos um time muito regular e isso nos permitiu chegarmos onde estamos hoje - avaliou.

Na atual temporada, o Campinas faturou o título do Paulista, foi o terceiro colocado na Copa Brasil e fez sua melhor campanha da história na Superliga, com 18 vitórias em 22 jogos. A equipe conta com grandes nomes do voleibol brasileiro, como o levantador Bruninho e o ponteiro Mauricio Borges.

continua após a publicidade

Trajetória do Campinas

O Campinas disputa o mata-mata da Superliga desde o início do projeto, na temporada 2010/2011. Desta vez, a equipe se classificou aos playoffs em terceiro lugar e na sequência superou o Joinville e o Suzano nas séries de quartas de final e semifinal. Horácio Dileo fez questão de destacar a união do grupo na fase decisiva.

- A postura do time durante os playoffs foi sempre de muita convicção, agressividade e calma para passar os momentos difíceis que cada jogo foi para nós. É um time maduro dentro da quadra, que entende e sabe o que querem, o que desejam. Um diferencial muito grande que tivemos em Suzano foi que os jogadores que estavam na reserva estavam quase pulando dentro da quadra, estavam jogando junto e isso foi um diferencial muito grande em toda a temporada. O time estava unido durante toda a temporada, seja dentro ou fora da quadra, cuidando um do outro, ajudando a cada um a melhorar - disse o argentino.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Campinas busca título inédito da Superliga (Foto: Pedro Teixeira/ Vôlei Renata)

Possível revanche

O encontro entre Campinas e Cruzeiro em uma final de Superliga acontece depois de nove anos. Na temporada 2015/2016, os mineiros se sagraram campeões após vitória por 3 a 1. Enquanto o Cruzeiro soma oito títulos de Superliga, o Campinas busca a revanche de olho em seu primeiro troféu. Nesta edição, o time Paulista superou o adversário da final em duas ocasiões.

Após a classificação para a final, confirmada no domingo (27), o Campinas iniciou os trabalhos em preparação para o confronto decisivo nesta terça-feira (29).

- O aspecto central a ser trabalhado vai ser a ansiedade, mas é um time muito inteligente nesse aspecto. Vamos recorrer a cada dia trabalhando com a mesma fé e alegria que estamos fazendo desde o primeiro dia e continuar o caminho. Começamos a 44 semanas atrás um caminho que sabíamos que não seria fácil e agora estamos no último estágio. Temos de ser muito coerentes e muito convictos de cada coisa que vamos fazer, estudar, trabalhar e aguardar o domingo para podermos jogar da melhor maneira possível e com a felicidade máxima do orgulho que representa estar em uma final - finalizou o treinador.