Finais da Superliga: Globo divulga narrador e comentarista

A Globo definiu as equipes de transmissão responsáveis pela cobertura das finais da Superliga. Osasco e Sesi-Bauru se enfrentam nesta quinta-feira (1) pela final feminina, enquanto Campinas e Suzano decidem no domingo (4) o título masculino. Ambos os confrontos acontecem no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Globo nas finais da Superliga

Na quinta-feira (1), o Sportv começa a transmissão às 15h (horário de Brasília), 45 minutos antes do início do jogo, com Richarlyson, ex-jogador de futebol que pratica vôlei e possui uma longa história na modalidade. Ele será o primeiro convidado da emissora e deve ficar em quadra no pré-jogo. A narração ficará a cargo de Jader Rocha, com o apoio de Marco Freitas e Paula Pequeno.

A Globo, por sua vez, terá Gustavo Villani como narrador e nos comentários, os campeões olímpicos Fabi e Nalbert.

Final masculina da Superliga

No domingo (4), a final acontece mais cedo, às 10h (de Brasília). A Globo terá Everaldo Marques na narração, enquanto Rogério Correia fica na Sportv. A dupla de comentaristas será a mesma de quinta-feira (1) nos dois canais.

Dani Lins projeta reencontros na final

Dani Lins, do Sesi, e Natália Zilio, do Osasco, foram campeãs olímpicas nos Jogos de Londres 2012 juntas, e quinta (1) vão se enfrentar pela final. Em conversa exclusiva com o Lance!, a levantadora falou sobre os reencontros e expectativas para a decisão.

- Quando chega na quadra, a gente tem que pensar que ‘amigas, amigas, negócios à parte’. Eu tenho a Brait e a Nat como minhas madrinhas de casamento, a Brait é madrinha da Lara, eu sou madrinha do Romeu (filho da Brait), com a Nat tenho também uma amizade de anos. Vou ficar muito feliz de encontrar elas na final, mas também vou querer esganá-las, do mesmo jeito que elas também vão querer ganhar. Não interessa se a gente é amiga ou não, obviamente tem que ser uma disputa saudável, mas quando chega nessa hora, a gente tem que pensar em ganhar o jogo - declarou.