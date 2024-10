Técnico da Seleção Brasileira de futsal, Marquinhos Xavier vê com bons olhos a entrada da modalidade na grade olímpica. Por outro lado, acha bastante inviável que isso aconteça num futuro próximo. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o treinador explicou a complexidade da questão, mas opinou que o esporte da bola pesada seria "mais atrativo que o futebol nas Olimpíadas".

continua após a publicidade

– Eu gostaria muito. Eu acabo não entrando muito nesse assunto, porque é complicado, envolve questões políticas entre a Fifa e o COI (Comitê Olímpico Internacional). Às vezes saem umas fake news de que agora vai, mas não vai. Eu gostaria muito e acho que seria um esporte fascinante. Com toda certeza, seria mais atrativo que o futebol nas Olimpíadas - declarou.

Futsal pode se juntar ao futebol nas Olimpíadas (Fotos: CBF e Ministério do Esporte)

➡️ Técnico da Seleção Brasileira relembra ‘críticas implacáveis’ no caminho até o título mundial

Logo após o fim da Copa do Mundo de Futsal, vencida pelo Brasil, o jornalista Marcelo Rodrigues, do "SporTV", noticiou que a Fifa pediria ao COI a inclusão da modalidade nas Olimpíadas. Segundo Marquinhos Xavier, porém, não há nada concreto.

continua após a publicidade

– Eu não sou pessimista, nem otimista, sou realista. Não tem nada concreto, não temos nenhum estudo, nada. Não vamos estar na próxima Olimpíada. Não vai acontecer num estalar de dedos. Quando a gente começar a ter alguma organização, em caráter mundial, com entidades fazendo movimentos orquestrados, ficarei otimista. Eu gostaria, mas sou realista e não vejo possibilidade a curto prazo - disse.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O futsal cumpre todos os requisitos para estar nas Olimpíadas, mas os atritos entre a Fifa e o COI não permitiram que isso acontecesse até o momento. Vale lembrar que as seleções de futebol que disputam os Jogos são compostas majoritariamente por jogadores sub-23. A regra é uma forma de a entidade máxima do esporte bretão garantir que o evento não afetará o protagonismo da Copa do Mundo.