Cazé TV divulga números de audiência da transmissão da Copa do Mundo de Futsal

A Seleção Brasileira conquista o título da Copa do Mundo de Futsal pela sexta vez (Foto: Leto Ribas/CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/10/2024 - 17:35 • Rio de Janeiro

A CazéTV divulgou os números finais das transmissões da Copa do Mundo de Futsal. De acordo com os dados, o canal alcançou a marca de 10 milhões de dispositivos únicos ao longo do torneio. O torneio terminou com a conquista do hexacampeonato mundial da Seleção Brasileira.

➡️O investimento milionário da Fifa no futsal: saiba os valores

➡️Web vai à loucura com Brasil x Argentina na Copa do Mundo de Futsal

O feito aconteceu no último domingo (06), quando o Brasil venceu a Argentina na finalíssima. A CazéTV registrou um pico de 2,1 milhões de espectadores simultâneos no YouTube, demonstrando o entusiasmo e o engajamento do público, durante a decisão.

Os números de audiência refletem o sucesso da transmissão. Nas redes sociais, as postagens da CazéTV atingiram 50 milhões de dispositivos únicos. Juntas, as plataformas Instagram e TikTok acumularam 350 milhões de visualizações.

➡️É hexa para o Brasil! Relembre a campanha da seleção brasileira na Copa do Mundo de futsal 2024

Como foi a final ?

A presença na decisão pois um fim no jejum de 12 anos sem chegar no grande palco. No duelo pelo título contra a Argentina, Ferrão e Rafa Santos assumiram o protagonismo ao marcarem os gols brasileiros. Além deles, o goleiro Willian também foi peça fundamental no resultado.

Com o arqueiro em uma partida de gala, o Brasil conseguiu segurar a reação dos argentinos, que após saírem atrás do placar por dois gols de diferença, ensaiaram uma reação. Porém, o confronto terminou 2 a 1, com emoções a flor da pele na reta final.